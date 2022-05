Titrologie: Guerre au sein des partis, la fin du trio Bédié, Ouattara, Gbagbo?

En titrologie, la presse se fait l'écho des rififis au sein des partis politiques. La jeunesse montante semble avoir sonné le glas de la vieille génération incarnée par les trois grands leaders politiques, Ouattara du RHDP, Bédié du PDCI et Gbagbo du PPA-CI.

Titrologie: RHDP, PDCI-RDA, PPA-CI, la grogne de la jeunesse montante

Le chef de l’Etat ivoirien Alassane OUATTARA, a procédé à la signature d’un décret portant nomination de Directeurs de Cabinets ministériels, alors qu'il séjourne depuis samedi en France où il prend part au Forum des marchés émergents à Paris, informe L'Expression qui précise que l'hmme de main du chef de l'Etat ivoirien placé à la tête du Directoire du parti présidentiel, le RHDP, fait des révélations sur la restructuration en cours.

Depuis plusieurs semaines, des militants de la base, notamment la jeunesse, montent au créneau pour dénoncer une méthode controversée de Gilbert Koné Kafana qui ne donne aucune chance à la jeunesse de prosperer au sein du parti.

Le quotidien Le Temps décrypte "Comment Ouattara appauvrit les ivoiriens". Selon le journal, la cooruption, les détournements de fonds publics sont "les marques du régime" et le "surendettement, seule solution du mentor du RHDP"

Présidentielle 2025: Bédié persona non grata au PDCI? Gbagbo pas encore le bienvenu

Même son de cloche au sein des formations politiques de l'opposition. Au PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié, la grogne se fait plus persistante ces derniers jours après un appel à la candidature de l'ancien chef d'Etat à la présidentielle ivoirienne de 2025. "Gros malaise sur fond de guerre au PDCI", titre Soir Info.

"Qui veut destabiliser le président Henri Konan Bédié et le PDCI-RDA?", s'interroge L'Héritage qui parle d'une "prétendue grogne des jeunes" du parti. "Les jeunes du PDCI se révoltent contre Bédié/Philippe N'Da: trop c'est trop, nous ne voulons plus être une génération sacrifiée", répond le Jour Plus.

Le Nouveau réveil vient apporter des pistes de solutions de cette guerre générationnelle au sein de l'ancien parti unique: "Les changements sont la voie du salut pour le PDCI-RDA", estime l'avocat du parti, Me Blessy Jean Chrysostome, député de Béoumi.

Chez les panafricains du PPA-CI, alliés politique du PDCI, "la guerre des clans fait rage" labàs également, nous dit Le Patriote qui insinue que des gens veullent "tourner la page Laurent Gbagbo".

Toujours dans la titrologie, évoquant les intrigues, guerre de positionnement, batailles de clans... au sein du parti de l'ex-détenu de la CPI, Notre Voie révèle dans sa parution de ce mercredi 18 mai, "la vérité qu'on veut cacher" aux ivoiriens.