Tina Glamour fâchée : "(...) On ne joue pas les clips d’Arafat"

Tina Glamour n’est pas du tout contente. Dans une vidéo, la mère de feu Arafat DJ a dénoncé la non-diffusion des clips de l’ex-patron de la Yorogang sur les chaines de télévision.

Tina Glamour en colère contre une chaine de télé

Trois ans après la tragique disparition d’Arafat DJ dans un accident de la circulation, Tina Glamour s’insurge contre l’absence des clips de son fils Houon Ange Didier sur les chaines de télévision. Contactée récemment par une télé pour réagir sur l’apparition de Carmen Sama dans un clip du chanteur malien Sidiki Diabaté, dame Logbo Valentine à craché ses vérités.

"J’ai reçu un coup de fil d’une chaîne de télé qui a voulu que moi, j’intervienne sur le fait que Sidiki Diabaté et Carmen ont fait un clip. J’ai dit à cette télé-là que je ne suis pas là pour ça. J’ai fait comprendre que ça ne m’intéresse pas. J’ai 30 ans de carrière. Moi aussi, je dois penser à comment je vais faire mon live pour "enjailler" les Ivoiriens. Ça fait combien de temps, on ne joue pas les clips de DJ Arafat à la télévision ? On ne le joue pas. Je suis en train de cogiter pour faire tourner les choses", a déclaré Tina Glamour.

Il faut dire que l’apparition de la mère de Rafna dans le récent clip du Prince de la kora intitulé "Diarabi Néné Béna" a fait énormément jaser sur la toile. Des fans du Daishikan ont exprimé leur indignation. Certains ont vite fait de conclure que les deux stars ont une liaison amoureuse.

"Chacun est libre de penser ce qu’il veut mais moi, tout ce que je peux faire pour aider Carmen Sama, je le ferai. Même pour les autres mères ainsi que les autres enfants, je le ferai sans arrière-pensée. Tout ce qu’on dit de moi ne me touche pas. Le but du clip, c’était une publicité. Je devais choisir un profil féminin qui représente la femme africaine. Il s’agissait pour elle de figurer dans le clip avec une tenue. Elle a reçu une vingtaine de millions juste pour faire la promo", a réagi Sidiki Diabaté sur Life Week-end.