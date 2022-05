FIF: Dago Charles demande à Idriss Diallo de négocier avec Drogba

L'ancien buteur de l'Africa Sports, Dago Charles, a invité le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, à se rapprocher de l'icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba. Voici la raison.

Dago Charles: ''Le public a fait son choix dans cette élection de la Fif qui est Didier Drogba''

De nombreux supporters ivoiriens digèrent assez difficilement la défaite de Didier Drogba lors des dernières élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Devenus supporters du Lys Sassandra, ces derniers n'ont pas hésité à huer Me Roger Ouegnin, le tout-puissant président de l'Asec Mimosas qui s'était rangé dans le camp de Yacine Idriss Diallo lors de l'élection.

Le samedi dernier, les supporters du Lys Sassandra se sont encore fait remarquer après la rencontre qui opposait leur équipe à la formation du CO Korhogo.

Dès le coup de sifflet finale, les supporters qui avaient envahi le stade Robert Champroux de Marcory, ont décidé de quitter le stade, refusant ainsi de prendre part au deuxième match qui s'est joué devant des gradins pratiquement vides.

Cette situation de colère d'une grande majorité des supporters ivoiriens, continue de susciter de nombreuses réactions dont celle de l'ancien joueur de l'Africa Sports, Dago Charles, qui souhaite que le nouveau président de la Fif se rapproche de Didier Drogba afin de calmer la colère de ses milliers de fans qui n’ont pas encore digéré l'echec de leur icône lors de l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif).

‘’ J'ai dit sur les antennes d'une chaîne de télévision que Didier Drogba est le président des consommateurs du football ivoirien. D'aucuns n'ont pas compris la portée de mon propos. Je voulais simplement dire que le public ivoirien a fait son choix dans cette élection de la FIF qui est Didier Drogba. Malheureusement, il n'a pas gagné et le public le manifeste jusqu'au aujourd'hui (ndlr : réaction des supporters après COK - LYS). C'est dommage qu'on en arrive là", a déploré l'ex-footballeur.

Avant d'ajouter : "Je profite de l'occasion pour demander au président Yacine Idriss Diallo pour qui j'ai beaucoup de respect, de négocier avec Didier Drogba, pour la simple raison que nous les footballeurs, on ne joue pas au football pour nous-mêmes, mais pour les spectateurs".

Selon lui, quand "les spectateurs sont ravis, les sponsors viennent, et quand les sponsors viennent, on a de l'argent pour payer les joueurs et pour développer le football". Pour lui, le projet que porte le nouveau président de l'organe fédéral ne peut se faire sans le public parce que, in fine, ce sont les sponsors qui ne viendront pas s'il n'y a pas de public.

"C'est pourquoi je lui demande de négocier avec Didier Drogba pour qu'il participe au développement du football ivoirien même si c'est à titre consultatif ‘’, a soutenu Dago Charles lors de l'émission " LA TRIBUNE DU SPORT" d' Adjamé FM du lundi 16 mai 2022.