Tirage Coupe du Monde Féminine : Les yeux sont rivés vers Auckland

Les équipes qualifiées à la Coupe du Monde Féminine 2023 connaîtront leurs adversaires le 22 octobre lors du tirage au sort qui aura lieu à Auckland/Tāmaki Makaurau

Coupe du Monde Féminine 2023: Aotea Centre accueillera la cérémonie du tirage

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine 2023 (20 juillet-20 août), disputée en Australie et en Nouvelle-Zélande, se tiendra le 22 octobre à Auckland, a annoncé la FIFA.

Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, et Grant Robertson, Vice-Premier Ministre néo-zélandais, ont annoncé qu’Auckland/Tāmaki Makaurau accueillera le tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ le samedi 22 octobre prochain.

Tenue dans l’emblématique Aotea Centre, la cérémonie lèvera le voile sur la composition des groupes de ce qui sera la neuvième édition de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, coorganisée l’an prochain par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Retransmis à la télévision dans le monde entier, l’événement donnera aux supporters un avant-goût de la culture locale et des villes hôtes – cinq australiennes et quatre néo-zélandaises – de la compétition.

Fatma Samoura, a déclaré : "Les préparatifs vont bon train en Australie comme en Nouvelle-Zélande. Les deux pays seront prêts à accueillir le plus grand événement sportif féminin du monde. Le tirage au sort d’octobre prochain marquera véritablement le début du compte à rebours en vue de la prochaine Coupe du Monde Féminine de la FIFA."

"Le potentiel et l’impact de cette édition 2023 devraient susciter des vocations et encourager beaucoup de jeunes filles et de femmes à s’impliquer dans le football. Nous avons hâte que ce tirage au sort plante le décor d’une compétition qui fera tout pour repousser les limites de cette discipline."

Dans le cadre de l’annonce faite aujourd’hui, à Auckland/Tāmaki Makaurau, à laquelle assistait également Johanna Wood (Présidente de NZ Football, membre du Comité Exécutif de l'OFC et membre du Conseil de la FIFA) ainsi que des joueuses et des représentants, Grant Robertson, qui est également le membre du gouvernement en charge de la compétition, a déclaré que ce sera un grand honneur que d’accueillir le tirage au sort en Nouvelle-Zélande.

"En plus d’accueillir le 23 juillet 2023 la cérémonie d’ouverture et le match d’ouverture, auquel participeront les Football Ferns, Auckland/Tāmaki Makaurau sera le théâtre du tirage au sort final. La tenue de cet événement majeur permettra à la Nouvelle-Zélande et à Auckland/Tāmaki Makaurau d’offrir au monde entier un aperçu de notre culture et de nos traditions."

"Avec cette annonce, les choses sérieuses commencent réellement car, à l’issue du tirage au sort, nous connaitrons les équipes que nous accueillerons ici en Nouvelle-Zélande."

Les mois à venir s’annoncent palpitants car de nombreuses équipes sont encore en lice dans les qualifications des différentes confédérations. De juillet à octobre, plusieurs tournois qualificatifs seront notamment disputés en Afrique, Amérique du Nord et Centrale, Amérique du Sud et Océanie.

Enfin, dix équipes se disputeront les trois dernières places lors d’un tournoi de barrage.

Pour tout savoir sur la billetterie de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, veuillez vous inscrire ici.

Au sujet du tirage au sort de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Les 32 équipes seront réparties en huit groupes, déterminant par là même le pays dans lequel elles disputeront leurs matches de groupe.

Quelques informations concernant le tirage au sort :

Quelque 800 personnes assisteront au tirage au sort, dont des hauts dirigeants de la FIFA et des confédérations, ainsi que des représentants des médias du monde entier, des diffuseurs, des équipes en lice et des partenaires commerciaux.

Le tirage au sort sera effectué au cours d’une cérémonie d’environ une heure, retransmise dans le monde entier. En plus du tirage au sort à proprement parler, cet événement comprendra des performances artistiques et composantes culturelles symbolisant l’Australie, la Nouvelle-Zélande et leurs villes hôtes.

Environ 120 représentants des équipes seront sur place et profiteront de leur présence pour visiter les hôtels et les sites d’entraînements australiens et néo-zélandais.