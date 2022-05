Poupette lâche : "Jumaa Saeed ne m'a pas dit qu'il était marié"

La top modèle ivoirienne, Poupette Star, a révélé avoir eu une liaison amoureuse avec l'international ivoirien, Jumaa Saeed Désiré.

Invitée, mardi à l'émission Showbuz diffusée sur la chaîne NCI, la belle Poupette Star s'est prononcée sur ses rapports avec l'international ivoirien Jumaa Saeed Désiré. " C'était mon petit ami. Aujourd'hui, chacun est dans sa vie respective... Ma première voiture, c'est lui qui me l'a offerte. Moi, quand je sortais avec lui, je ne savais pas qu'il était marié. C'est après que je l'ai su. Il m'affichait partout. Donc après je ne pouvais pas imaginer qu'il était marié quelque part. J'ai su qu'il était marié par le biais de son petit...sa femme ne m'a pas menacée car chacune connaissait sa place", a-t-elle révélé.

Par ailleurs, Poupette s'est prononcée sur ses activités dans le showbiz ivoirien. Régulièrement sollicitée pour les clips vidéos de certains artistes, la charmante jeune dame a fait savoir que ses services sont coûteux.

''Je n'ai plus continué dans la danse parce que j'ai été un peu découragée. Avant, je n’avais pas de problème avec danser car je me sentais bien sur scène... la danse ne paye pas comme tu veux. À un moment donné, on est devenue grande, on a des charges... Excusez moi mais le milieu du showbiz ivoirien, ils abusent, ils ne te valorisent pas, ils ne te donnent pas ce que tu mérites. On ne va pas commencer étant petite avec des miettes et grandir dans ça. Si vous me voyez dans un clip, c'est que la personne a vraiment payé mon cachet comme il se doit. Si vous ne me voyez plus, c'est parce que je ne peux pas venir danser pour des miettes. C'est vrai, c'est la passion mais on a grandi... Quand Poupette est dans un clip, ça va loin. Tout de suite, mon image fait vendre", a indiqué Poupette.