Mohamed Bazoum crache ses vérités : "Le G5 Sahel est décédé

Dans une interview qu’il a accordée à L’Obs, Mohamed Bazoum a donné sa vision du G5 Sahel. Le président de la République du Niger a ouvertement déclaré que ce cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération n’existe plus.

Mohamed Bazoum : "Le départ de la France du Mali (...) nous empêche de coordonner nos actions"

Mohamed Bazoum est convaincu d’une chose, le G5 Sahel n’existe plus. "Le G5 Sahel est décédé. Depuis le second coup d’Etat au Mali [en mai 2021, neuf mois après le premier], Bamako est dans une fuite en avant qui l’isole en Afrique et nous prive d’une stratégie concertée et coordonnée pour lutter contre le terrorisme. Le départ de la France du Mali, alors qu’elle est un partenaire majeur, nous empêche désormais de coordonner nos actions. L’isolement du Mali en Afrique de l’Ouest est une mauvaise chose pour la sous-région", a confié le président nigérien à L’Obs.

Il faut rappeler que dans un communiqué officiel, le Mali a annoncé son retrait du G5 Sahel. Le gouvernement malien rejetait fermement l'argument d'un Etat membre du G5 Sahel qui avance la situation politique interne nationale pour s'opposer à l'exercice par le Mali de la présidence du G5 Sahel".

Selon les autorités maliennes, "aucun texte juridique du G5 sahel ne prévoit des restrictions contre un Etat membre, sur la base de sa situation politique nationale. En la matière, aucune disposition des textes de cette Institution ne prévoit qu'elle puisse également endosser des sanctions ou restrictions édictées par d'autres organisations à l'endroit d'un Etat membre".

Créé en février 2014 à l’issue d’un sommet, le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale dans le domaine du développement et de la sécurité. Il regroupe désormais le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.