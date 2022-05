Sécurité des automobilistes: Une société d'assurance innove

Offrir aux assurés automobiles une assistance panne et accident, gratuite, alliant sécurité et réactivité. C’est l’objectif visé par Leadway Assurance, à travers la signature d’une convention de partenariat avec la société de sécurité G4S, le 12 mai 2022 à Abidjan.

Signature d’une convention de partenariat entre Leadway Assurance et la société de sécurité G4S

A travers ce partenariat, les automobilistes assurés par l’entreprise, bénéficieront gratuitement d’une assistance panne et accident avec en prime l’intervention d’un agent de la société de sécurité dans le quart d’heure suivant l’alerte pour assurer la sécurité du véhicule et de ses occupants, assister le sinistré dans ses démarches administratives en cas d’accident, contacter un remorqueur au besoin ou simplement changer de roue et alerter les pompier si nécessaire.

« La sécurité est un enjeu majeur pour tous. Une panne, un accident de la circulation sont si vite arrivés et dans ces moment-là, nous pouvons vite nous sentir démunis. Il était donc important pour nous d’apporter à nos assurés la sécurité à laquelle chacun de nous aspire de façon légitime. Et pour ce faire, qui solliciter, sinon le meilleur dans ce domaine », a déclaré M. Tiornan Coulibaly, DG de Leadway Assurance. A la grande satisfaction de Mme Ginette Yoman, administratrice de l’entreprise d’assurance qui s’est réjouie de la quiétude apportée aux bénéficiaires à travers cette assistance automobile.

Pour sa part, le directeur général de G4S, Hervé KOFFI, s’est dit très engagé dans cette initiative nouvelle pour apporter aux usagers automobiles, toute l’expertise en matière d’assistante sécurité qui a fait la renommée de son entreprise depuis de longues années.