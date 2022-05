FECAFOOT: Jean Bruno Tagne nommé nouveau SG par Samuel Eto’o?

Jean Bruno Tagne pourrait succéder à Didier Banlock. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football(FECAFOOT) avait annoncé sa démission dans une lettre adressée au président Samuel Eto’o Fils.

FECAFOOT : Eto'o n'a toujours pas réagi à la démission de son secrétaire général Benjamin Didier Banlock

Après avoir travaillé pendant cinq mois avec le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o, depuis son élection le 11 décembre 2021, Benjamin Didier Banlock a jeté l'éponge à la tête du secrétariat général de la Fédération.

« A vos côtés depuis votre campagne électorale puis en tant que collaborateur, j’ai cru et j’ai œuvré, le peu de temps qu’il m’a été donné de le faire, à assumer des responsabilités compatibles avec le projet pour lequel vous m’avez fait confiance en me proposant de vous accompagner. Je suis fondé à penser que le Football Camerounais ne retrouvera sa grandeur que si de grands Hommes qui portent de grandes idées, agissent avec grandeur dans un environnement qui permet l’élévation et le progrès, en d’autres termes, la réalisation de grands desseins. Je crois toujours que cela est possible mais l’état des lieux de notre management et de notre gouvernance m’amène à en douter fortement au regard des évènements qui se succèdent, des faits divers qui se multiplient et de l’actualité qui donne à voir sans aucun doute, que la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) n’est pas en phase avec le projet qui vous a porté à la tête de cette fédération. Pour ma part et très humblement, une administration de progrès à la FécafooT ne peut se réduire à la « danseuse du Président » qui semble être votre seule volonté. Les textes, les bonnes pratiques managériales et de gouvernance, les objectifs des projets fédéraux et les résultats doivent motiver les décisions, justifier les postures, les choix et les engagements », a-t-il argumenté.

Samuel Eto’o qui a gardé jusqu’ici le poste vacant, aurait déjà choisi le successeur de Banlock. Il s’agit de Jean Bruno Tagne, l’ancien journaliste de Canal 2 nommé directeur de campagne du candidat Eto’o en novembre 2021. Élection à laquelle l’ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun en est sorti vainqueur au soir du 6 décembre. « La nouvelle Fécafoot doit avoir pour SG, le directeur de campagne du candidat élu. Restons logiques », a écrit le journaliste Pierre Nka. Cette remarque de l’ancien directeur des rédactions de L'Économie est d’autant plus pertinente qu’Ernest Obama, le chargé de la communication et des médias de l’équipe de campagne du quadruple Ballon d’Or africain, avait été porté à la tête de chef du département de La communication de l’instance faîtière du football camerounais le 3 avril 2022. Tout porte donc à croire que JBT pourrait aussi être récompensé pour ses services rendus avec maestria. La décision revient de toutes les façons, au patron des lieux...