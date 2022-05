Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur des Eléphants de Côte d'Ivoire?

La Fédération ivoirienne de football (FIF) est en passe d’annoncer Jean-Louis Gasset comme nouveau sélectionneur des Eléphants de Côte d'Ivoire. Ce nom a fuité jeudi soir dans la presse alors que la liste des candidats au poste d'entraîneur de l'équipe nationale est attendue ce vendredi 20 mai 2022.

Côte d'Ivoire: Idriss Diallo a-t-il choisi Jean-Louis Gasset et Faé Emerse?

Jean-Louis Gasset va succéder à Patrice Beaumelle. L’homme qui était jusque-là pressenti, pourrait devenir le prochain sélectionneur de la Côte d'Ivoire.

La désignation par la Fédération ivoirienne de football de l'ancien entraîneur de Montpellier, Bordeaux et Saint-Étienne, notamment comme coach des pachydermes, n’est qu’une question d’heures ou de jours.

Élu en avril dernier, président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo devrait arrêter son choix sur Jean-Louis Gasset. L'ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France et au PSG, qui a endossé le costume de numéro 1 à Saint-Étienne, Montpellier et Bordeaux, est âgé de 68 ans, et correspond au critère d'expérience recherché, rapporte L'Equipe.

L'homme à la casquette, qui n'a plus entraîné depuis l'été dernier et son départ des Girondins, est en pôle position. Sa nomination est attendue pour vendredi, à 11 h 30, heure d'Abidjan (13 h 30, heure de Paris). Pour le seconder, les dirigeants se tourneraient vers Emerse Faé (38 ans), ancien milieu de terrain de Nantes et de Nice, qui compte 44 sélections avec les Éléphants. Faé, technicien prometteur, dirige actuellement la réserve du Clermont Foot, en National 3 (9e sur 14).

À moins d'un retournement de situation, poursuit notre source, c'est ce ticket Gasset-Faé qui tient la corde. Après le passage contrasté de Patrice Beaumelle (pas de qualification à la Coupe du monde au Qatar, élimination dès les huitièmes de finale de la dernière CAN contre l'Égypte, le futur finaliste), l'objectif du duo est clair : soulever le trophée continental à l'été 2023.