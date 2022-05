Ministre de Ouattara, KKB face aux chefs Baoulés : "Je suis PDCI mais…"

Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion, Kouadio Konan Bertin dit KKB, a reçu les chefs Baoulés du district d’Abidjan, ce jeudi 19 mai 2022, à l’hôtel du district d’Abidjan-Plateau.

KKB : "Voici pourquoi je suis avec le President Ouattara"

Les chefs Baoulés ont tenu à rencontrer "leur fils KKB " pour le féliciter pour sa reconduction au gouvernement comme Ministre de la réconciliation nationale, et témoigner leur reconnaissance au Président Alassane Ouattara, pour l’intérêt qu’il leur accorde en choisissant leur fils.

C’est à Nanan Nestor Kouassi, secrétaire général et porte-parole du peuple Baoulé, ressortissant du grand V d’Abidjan, qu’est revenu la charge, au nom des chefs traditionnels, de féliciter le Ministre KKB avant de lui prodiguer des conseils et invoquer les mânes des ancêtres pour, dit-il, l’aider dans la réussite de la mission qui lui a été confiée par le President de la République.

Prenant la parole, le Ministre Kouadio Konan Bertin a remercié les chefs pour leur soutien avant de leur expliquer les raisons de sa présence aux côtés du Président Ouattara.

"Le President Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné et laissé la paix. Chaque ivoirien se doit de l’entretenir et la préserver. Je suis avec le President Ouattara pour la paix dans le pays (…) Le chef de l’Etat m’a confié une mission délicate. Je suis PDCI-RDA, mais pour cette mission, je suis obligé d’être neutre et de me ranger derrière la vérité. Pour la paix, il n’y a pas de sacrifice qui soit grand. Nous devons tous travailler pour préserver l’héritage du Président Félix Houphouët-Boigny ", a t-il déclaré avant d’inviter le peuple Baoulé à l’aider à réussir sa mission.

Notons que 250 chefs Baoulés ont pris part à cette rencontre et ont exprimé leur volonté de rencontrer le Président Ouattara pour lui exprimer de vives voix, leur reconnaissance.

Infos : Nicaise B.