La Côte d’Ivoire renforce sa sécurité autour du Port de San Pedro

Le ministre d’Etat, ministre de la défense de Côte d'Ivoire, Téné Birahima Ouattara, a annoncé aux forces de défense, jeudi 19 mai 2022 à San Pedro, qu’il améliora très bientôt leurs conditions de vie et de travail pour leur permettre de faire face aux enjeux sécuritaires importants dans cette région du pays.

Au terme de sa visite d’échange et d’évaluation de leurs conditions de vie et de travail, M. Ouattara a promis aux éléments des forces de défense une dotation en équipements individuels complet et la construction très bientôt d’une nouvelle caserne avec toutes les commodités de vie et de repos pour les éléments du Bataillon de sécurisation du sud-ouest (BSSO).

Pour une meilleure sécurisation de cette «zone sensible» qu’ils contrôlent, les effectifs des forces sur le terrain seront renforcés par de nouveaux éléments qui seront recrutés, a-t-il ajouté.

Il dit accorder une attention particulière à la région de San Pedro, eu égard aux enjeux sécuritaires dans cette région liés à sa frontière maritime en prise avec la menace de la piraterie et de trafics de tout genre (la contrebande) et sa frontière terrestre avec le Liberia soumise à des activités de bandes armées criminelles.

Lors de l’entretien avec les troupes à savoir le BSSO, la gendarmerie et la marine nationale, le ministre en charge de la défense a félicité le chef d’Etat-major général des armées, tous ses collaborateurs et les éléments sur le terrain pour les efforts qu’ils déploient en accomplissant avec courage et détermination leur mission de sécurisation de cette région du sud-ouest.

La délégation conduite par le ministre de défense était composée du chef d’Etat-major des armées, un représentant du commandant supérieur de la gendarmerie, le chef d’Etat-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine nationale et d’officiers généraux.