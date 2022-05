Idriss Diallo justifie le choix de Gasset: "KOLO n’a pas déposé sa candidature"

Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo a expliqué le choix du technicien français, Jean Louis Gasset, au poste de sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire

Idriss Diallo: ''Renseignez vous bien sur le profil du nouveau sélectionneur. Jean Louis Gasset a du vécu''

Le technicien Jean-Louis Gasset et l’ex international footballeur ivoirien, Emerse Faé, ont été nommés nouveaux sélectionneurs de l’équipe A de football des Eléphants de Côte d’Ivoire. L'annonce a été faite ce vendredi 20 mai lors d'une conférence de presse animée par le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo.

Il a donné les raisons qui l'ont poussé à porter son choix sur Jean Louis Gasset au poste de sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire. ''C’est ma décision et mon choix !!! Et ce choix a été fait sur la base de nos propres critères. On a besoin d’un commando à la tête de notre sélection parce qu’on a la Can à domicile …Renseignez vous bien sur le profil du nouveau sélectionneur. Il a du vécu et parmi les postulants, il répondait plus à nos critères", a-t-il indiqué.

Sur le cas de Kolo Touré, plébiscité par une grande majorité des Ivoiriens, Idriss Diallo a confié que celui-ci n'a pas fait acte de candidature. '' Ceux que vous citez un peu partout, n’ont pas déposé de candidature. Je prends le cas de Kolo TOURÉ par exemple, il n’a pas déposé sa candidature. Donc ne parlez pas de ce que vous ne savez pas'', a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le patron du football ivoirien a expliqué que Jean Louis Gasset sera à Abidjan dès la semaine prochaine. ''La prochaine étape avec Gasset, c’est de rentrer sur Abidjan dès le début de la semaine prochaine et commencer son boulot parce que certains joueurs viendront à partir du 30 mai dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN. A cet effet, la semaine dernière, nous avons envoyé un courrier à une cinquantaine de joueurs pour anticiper leurs présélections afin d’accélérer les choses au niveau du sélectionneur qui, lui, aura à prendre 25 joueurs pour son premier regroupement'', a affirmé Yacine Idriss Diallo.