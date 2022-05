Les conseils de Edmond Kouassi, auteur du livre "Amoureux malheureux", aux élèves

Le stand du ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation recevait, vendredi 20 Mai 2022, dans le cadre du Salon International du Livre d'Abidjan (SILA), l'écrivain Edmond kouassi. Il est Inspecteur Principal d'orientation et Sous-Directeur des Relations Publiques à la Direction de Communication au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

L'écrivain Edmond kouassi demande aux jeunes garçons et filles de dissocier les études des rapports sentimentaux

Cet espace d'échange dénommé " découverte de l'auteur " permet aux élèves des collèges publics et privés de partager avec l'auteur tous les contours de son roman.

L'auteur du roman " Amoureux malheureux " s'est entretenu avec les élèves et les encadreurs venus de l'école internationale la Farandole.

Pour Edmond kouassi, ce roman est une boussole , un guide qui pourrait aider les jeunes filles à éviter plusieurs vices durant leurs parcours scolaires. Il a aussi demandé aux jeunes garçons et filles de dissocier les études des rapports sentimentaux en étant encore sur les bancs.

Pour l'auteur, ces deux combinaisons créent un "molotov explosif" qui a des conséquences dévastatrices pour les élèves et aussi pour les parents qui ont placé leurs espoirs en leurs progénitures.

Il a conseillé aux élèves la lecture pour découvrir et mieux connaître la vie et aussi de prendre leurs destins en main dès le plus jeune âge pour ne pas se voir imposer des trajectoires scolaires.

Edmond kouassi a demandé aux élèves de croire en leurs capacités. Aux parents, l’auteur a déploré l'abandon du suivi des enfants qu'ils laissent dans les mains des répétiteurs qui souvent ne sont pas de bonne moralité.

Les élèves ont promis à l'auteur de s'adonner à lecture pour s'épanouir et acquérir des connaissances pour éviter les pièges.

A la fin des échanges, il s'est suivi une dédicace du roman.



Notons que le roman a été publié depuis 2016 et est vendu uniquement en ligne.