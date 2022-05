Coupe du Monde féminine U17: Le Nigeria, le Ghana et le Cameroun dans la course

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé le calendrier des éliminatoires pour la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA qui va se dérouler en Inde du 11 au 30 octobre 2022.

Coupe du monde féminine U17: La CAF dévoile le Programme du dernier tour

Sur le continent africain, après des mois de compétitions et 29 équipes nationales engagées au début, les sélections féminines U17 sont arrivées à la dernière phase qualificative. La manche aller du tour dernier des éliminatoires à la Coupe du Monde de leur catégorie a démarré vendredi 20 mai.

Il s’agira pour les équipes de marquer leur territoire en essayant de réussir ce premier match qui pourrait ouvrir ou faciliter la qualification à la phase finale prévue en Inde où le continent africain aura droit à trois places.

Les habituées à la compétition, le Nigeria, le Ghana et le Cameroun sont encore présents dans ce dernier round mais arriveront-ils à passer ce dernier cap, on le saura très bientôt avec les trois affiches de la manche aller.

Ethiopie - Nigeria: Stade Abebe Bekila à Addis-Abeba le 20 mai 2022 à 13h00 GMT

L'Éthiopie envisage sa toute première qualification pour la Coupe du monde féminine tandis que le Nigeria cherche à revenir sur la scène mondiale après son absence pour la première fois en Uruguay 2018. Pour atteindre ce stade, les Éthiopiennes ont éliminé l'Ouganda et l'Afrique du Sud qui a joué deux phases finales de coupe du monde féminine U17.

Pour le Nigeria, la qualification au dernier tour est passé par une victoire cumulée de 8-0 au total sur la RD Congo avant d'écarter l'Égypte 6-0 au total.

Les deux équipes féminines se rencontrent pour la deuxième fois dans cette compétition après leur premier affrontement en phase de qualification en 2018. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 au match aller à Addis-Abeba avant un match nul 0-0 à Benin City. Ce qui avait permis la qualification des Nigérianes avec la règle des buts à l'extérieur. Donc pour cette fois-ci, l'Éthiopie cherchera à éviter de gagner en ne concédant pas des buts à domicile et pour cela, elle pourra compter sur la forme du moment, d'Emush Daniel et Eyrus Wondemu ainsi que de Kumneger Kassa et Semira Ahmed.

Ghana - Maroc, Accra Sports Stadium à Accra, 20 mai 2022 : à 15h00 GMT

Parmi les six finalistes, le Ghana se distingue par sa régularité en phase finale de la coupe du monde U17 féminine en ayant participé à toutes les éditions précédentes. Elles auront toutefois à faire face à des Marocaines décomplexées qui ont pris à bras le corps le développement du football féminin. Ce sera la deuxième fois que les deux parties se sont rencontrées à ce niveau de la compétition. La première fois, c’est en 2016 lorsque les deux nations se sont rencontrées au deuxième tour, le Ghana réalisant un doublé sur les Nord-Africaines après une victoire cumulée de 10-0. L'équipe de Baba Nuhu Mallam a maîtrisé sa campagne de qualification en dominant respectivement le Sénégal et la Guinée. Pour le Maroc, elles ont sorti le Bénin et ont dicté leur loi face à de tendres Nigériennes. Donc, une grande opposition en perspective et les Ghanéennes seraient bien inspirées de prendre un avantage pour cette première manche. Et elles disposent de joueuses ayant montré de qualités certaines lors des précédents matchs à l’image de Georgina Aoyem auteur de trois buts, deux buts pour Nancy Amoh, Princess Owusu et Constance Agyemang.

Cameroun - Tanzanie, Stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, 22 mai 2022 à 14h30 GMT

Le Cameroun vise sa troisième participation consécutive sur la scène mondiale après une qualification successive en Jordanie 2016 et Uruguay 2018. Les Tanzaniennes chercheront quant à elles à goûter à cette grande fête du football féminin mondial au niveau des U17. Dans la série de qualification, les jeunes Lionnes ont sorti tour à tour l'Érythrée puis la Zambie. Les Tanzaniennes ont pris le dessus sur le Botswana puis le Burundi pour atteindre le quatrième et dernier tour. A Yaoundé, les Camerounaises vont tout mettre en œuvre pour prendre les trois points de la victoire en s'appuyant sur les exploits de Camila Daha et Mana Lamine.

La Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, qui a lieu tous les deux ans, réunit 16 nations en lice pour une compétition internationale. Les qualifications continentales donnent lieu à une phase finale passionnante. Jusqu'à présent, cinq équipes ont remporté le titre suprême : la RDP Corée, la République de Corée, le Japon, l'Espagne et la France.