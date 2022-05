Berkane s’offre une deuxième Coupe de la Confédération de la CAF

La RS Berkane remporte son deuxième sacre à la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies après sa victoire en finale vendredi soir (1-1, 5tab4) face aux Sud-Africains d’Orlando Pirates.

RS Berkane enregistre six victoires, deux nuls et quatre défaites en Coupe de la Confédération CAF

La pelouse du Godswill Akpabio Stadium de la capitale de l'Etat d'Akwa Ibom, au Nigeria a abrité vendredi 20 mai 2022, la finale de la Coupe de la Confédération de football.

Les poulains de Florent Ibenge de la Renaissance Sportive de Berkane se sont adjugé le titre après celui de la saison 2019-2020.

La RS Berkane s’offre son second titre continental après six victoires, deux matches nuls et quatre défaites lors de l’édition 2021-2022 de la Coupe de la Confédération TotalEnergies.

Très tôt dans le match, 4’, Deon Hotto s’ouvre un espace mais son tir est bien boxé par le gardien Hamiani.

15’, centre de Mosele pour Happy Jele, mais ce dernier échoue face à la défense de Berkane bien regroupée autour de son gardien.

En seconde période, les Sud-Africains haussent considérablement le rythme de la rencontre en dominant la moitié du terrain de la RS Berkane.

Coup sur coup, Dlamini puis Shandule ratent face au gardien marocain Hamiani. Côté marocain, El Fahli ne trouve pas la faille face à Ofori malgré plusieurs incursions à gauche.

Dès le début des prolongations, les Marocains de Berkane réussissent à inscrire le but de la victoire sur penalty par l’intermédiaire de leur buteur vedette Youcef El Fahli.

Ce dernier exécute un penalty sifflé par l’arbitre de la rencontre Janny Sikazwe après consultation de la VAR. Cinquième but pour l’attaquant de Berkane qui pointe à une réalisation du meilleur buteur de l’édition, Vincent Adebayor.

Après ce but, les coéquipiers de Nadji reculent d’un cran, laissant les opportunités aux « Pirates » mais ces derniers peinent à trouver les solutions offensives.

A quatre minutes de la fin, sur une action anodine, Lorch reçoit un centre de la gauche, contrôle du pied droit et d’un tir-passe met le cuir au fond des filets de Hamiani.

Lors de la séance des tirs au but, les Marocains ont pris le dessus (5-4 ) grâce notamment au gardien Hamiani.