Côte d’Ivoire: La Miss Kenza Attié va construire un orphelinat à Botro

La deuxième Dauphine Miss Côte d'Ivoire 2021, Kenza Attié , a procédé à la pause de la première pierre d'un centre d'accueil pour l'encadrement des enfants orphelins à Bamela, village de la commune de Botro, dans la région du Gbêkê.

Kenza Attié, deuxième dauphine Miss Côte d’Ivoire 2021, solidaire des enfants orphelins de Botro

La belle Kenza Attié a posé un geste qui marquera très certainement la région du Gbêkê, plus précisément à Bamela, son village. En effet, la Miss Gbêkê et deuxième dauphine Miss Côte d’Ivoire 2021, a décidé de doter son village d'un centre d'accueil pour l'encadrement des enfants orphelins.

Elle a donné le point de départ des travaux à travers la pose de la première pierre le vendredi 20 mai 2022. Un acte qui n'est pas du tout fortuit puisqu'il s'agit de la concrétisation d'une promesse faite à ses parents de Bamela, village de la commune de Botro depuis 2021, alors qu'elle était candidate pour les phases finales du concours Miss Côte d'Ivoire.

C'est une véritable infrastructure qui sera bâtie sur une superficie de 2 hectares et elle sera constituée d'un centre d'accueil, un centre d'hébergement et un centre d'apprentissage de métiers au profit de ses pensionnaires.

Pour Kenza Attié qui a affiché une très grande sensibilité à la situation des orphelins, c'est un rêve qui se réalise. « Je rêve d'un lieu où des enfants dans le besoin, pourraient se réfugier et trouver tout l'amour, la sécurité et le soutien dont ils ont besoin pour grandir et devenir des adultes heureux et responsables. Je rêve d'un lieu où je verrai courir ces enfants, joyeux et sereins. D'un lieu où ils pourront apprendre tout ce qui leur sera utile pour démarrer une vie paisible et construire leur propre famille. Je vois des bâtiments pour des dortoirs, des réfectoires, des salles d'études, une bibliothèque... et même un potager, un poulailler, une étable... pourquoi pas ? Et surtout, je vois un lieu béni par nos prières et l'assurance du bien», a indiqué Kenza Attié.

La reine de la beauté de la région du Gbêkê a également adressé ses remerciements à toutes les personnes qui l'ont accompagnée dans ce projet , à commencer par le chef du village de Bamela ainsi que le COMICI.

La cérémonie s’est déroulée en présence d'autorités administratives et coutumières de Botro. Notamment le Sous-Préfet de Botro, Joseph Brafo, le conseiller Municipal, Euloge Sahore, représentant le Maire de Botro, d’Augustin Kouassi Kan, président de la mutuelle pour le développement de Bamela ( Mudeba), Nanan N'guessan Marthurin, représentant le chef de canton des Satiklan et Nanan Konan Avie, Chef du village de Bamela.

Ce geste de grande générosité de la belle Kenza Attié a été fort apprécié par les populations de Bamela qui sont sorties en grand nombre ce vendredi. C'est donc dans la joie et l'allégresse qu'elles ont accueilli cet événement afin de traduire toute la reconnaissance du village à leur fille, petite-fille ainsi qu'aux partenaires qui l'accompagnent.