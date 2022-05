PSG : Kylian Mbappé reste à Paris et se fait maudire à Madrid

Kylian Mbappé fait débuter le Mercato d’été 2022 par un énorme contrepied. L'attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) qui vient de prolonger jusqu'en 2025 change tout au projet du Real Madrid.

Kylian Mbappé a pris le monde à contrepied alors que tout était prêt au Real Madrid

Alors que son départ a longtemps semblé inéluctable, la star du football français a choisi de poursuivre sa carrière au PSG et de tourner ainsi le dos au Real Madrid. L'issue de cette saga qui a tenu la planète en haleine est un tournant capital dans le projet de QSI.

La prolongation de Mbappé qui n'est qu'une première étape dans cette optique, constitue une véritable douche froide pour les dirigeants madrilènes

Dans les bureaux du Bernabéu, on pensait que tout était réglé, à tel point que la présentation galactique du joueur était déjà prévue pour le 13 juin. Forcément, l'état-major madrilène est tombé de haut lorsque, samedi matin, Kylian Mbappé a fait connaître sa décision au président Florentino Pérez...

Tout était prêt à Madrid

Dans les dernières heures de ce feuilleton, le champion de Liga n'avait d'ailleurs plus vraiment de nouvelles du clan Mbappé, avant ce message de l'attaquant au patron merengue. Comme nous vous l'avions déjà dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato, les Merengues avaient même déjà un numéro de maillot attribué pour l'attaquant tricolore : le n°10 de Luka Modric. Dans l'esprit de Pérez c'était donc clair : Kylian Mbappé devait être présenté en grande pompe au BernabéLes journalistes eux sont aussi passablement énervés, eux qui fêtaient déjà, trop tôt donc, la signature du Bondynois...u devant une foule énorme avec le numéro 10 sur les épaules d'ici un peu plus de trois semaines…

Florentino Pérez épargné, Mbappé détruit

Reste donc à voir comment le club espagnol se remettra de cet échec qui risque de laisser des traces. En Espagne, Florentino Pérez n'est pas vraiment critiqué, dans la mesure où on estime qu'il a fait tout ce qui était nécessaire, et c'est plutôt Kylian Mbappé qui est ciblé par les critiques.

Ce dimanche matin à Madrid, le climat estival déjà bien présent sur la capitale espagnole laisse présager une belle journée.

Le quotidien Marca titre logiquement sur le Français sur sa Une : « il faut avoir beaucoup de classe pour pouvoir jouer au Real Madrid ». Son de cloche similaire chez AS, où on explique que « Mbappé préfère l'argent du PSG à la légende madrilène », avec un grand « tant pis pour lui » sur sa Une. Chez les deux principaux médias madrilènes, on n'a clairement pas apprécié le fait que Kylian Mbappé ait changé d'avis seulement quelques jours après avoir dit oui à Florentino Pérez.

Mais clairement, les deux journaux restent plutôt soft par rapport à ce qu'on a pu entendre sur les plateaux radio ou TV. Dans la fameuse émission El Chiringuito de Jugones, ça a bien ragé. « En 2025, toujours sans Ligue des Champions, sans Ballon d'Or, c'est fini, tu ne viendras pas. Si tu veux visiter le Bernabéu, tu feras la visite pour les touristes. Tu ne joueras jamais au Real Madrid, pas une minute de ta vie, c'est fini. Tu vas avoir tout l'argent du monde, mais ton rêve de gamin, tu ne le vivras jamais », s'est emporté Tomas Roncero. « Je me sens arnaqué. Mbappé a utilisé le Real Madrid pour avoir un meilleur contrat à Paris. Je ne veux plus rien savoir de lui », a lancé Juanma Rodriguez, autre consultant vedette du show.

« Mbappé s'est foutu de la gueule du Real Madrid », a pour sa part confié Edu Aguirre. Des réactions qui reflètent aussi le sentiment des supporters madrilènes, particulièrement déçus, à tel point que la finale de Ligue des Champions dans moins d'une semaine passe plutôt inaperçue. A noter tout de même que chez les supporters du Barça et de l'Atlético de Madrid, on rigole plutôt bien depuis hier soir, et on se range plutôt du côté du PSG.