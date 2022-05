Prolongation de Mbappé au PSG: LaLiga saisit la justice européenne

La Liga attaque en justice le Paris Saint-Germain (PSG), A Madrid, les supporters du Real vivent mal la prolongation de contrat du Français et pour Javier Tebas. Ce dénouement du dossier Mbappé est une “insulte au football”.

Mbappé reste au PSG, une « insulte au football », selon les Espagnols

LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, a annoncé samedi dans un communiqué qu'elle allait déposer une « plainte » contre le Paris Saint-Germain dans le cadre du transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid, pour « défendre l'écosystème économique du football européen ».

Dans son communiqué, LaLiga écrit que « ce genre de conduites menées par le président du PSG Nasser al-Khelaifi […] sont un danger pour le football européen, au même niveau que la Super Ligue », et qu'elle va porter plainte « auprès de l'UEFA, des autorités administratives et fiscales françaises et auprès des organes compétents de l'Union européenne ».

Selon les informations de RMC Sport, le joueur parisien aurait appelé lui-même le président du club espagnol du Real de Madrid afin de lui annoncer son refus de franchir les Pyrénées. À la suite de cette prolongation, l'organigramme du PSG devrait être profondément remanié. Mauricio Pochettino, actuel entraîneur de l'équipe, pourrait ne pas être renouvelé dans ses fonctions la saison prochaine. En effet, le contrat signé lors de son arrivée à Paris court jusqu'au 30 juin 2022. Une année en option était prévue dans les accords signés entre lui et le club.

Javier Tebas: "Le nouveau contrat de Mbappé pourrait faire plonger le PSG"

Plus tôt dans la journée, le président de la Ligue professionnelle de football espagnole, Javier Tebas, s'est insurgé contre la décision de Kylian Mbappé. Dans un tweet, il a considéré que ce choix était « une honte pour le football ». « Ce que le PSG est en train de faire pour prolonger Mbappé grâce à de grosses sommes d'argent, après avoir enregistré des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons et alors qu'il a une masse salariale de 600 millions d'euros est une INSULTE au football », a-t-il écrit sur Twitter.

Le président du PSG Nasser al-Khelaïfi « est aussi dangereux que la Super Ligue », a ajouté Javier Tebas dans une allusion au projet présenté par douze grands clubs européens l'année dernière. Le PSG et Tebas s'étaient trouvés dans le même camp, aux côtés de l'UEFA, pour faire échouer cette tentative.

Dans le même temps, la maire de Paris s'est félicitée de la décision de Kylian Mbappé dans un message très court accompagné d'une photo annonçant la prolongation du joueur au PSG. « Super ! ! ! » a-t-elle déclaré. Le tout accompagné de deux émoticônes aux couleurs du club de football. Le départ ou non du joueur originaire de Bondy (Seine-Saint-Denis) était devenu une question quasiment politique, ces derniers mois, selon plusieurs médias. En effet, en coulisses, le chef de l'État a multiplié les échanges avec le joueur, même durant la campagne présidentielle, pour le pousser à rester à Paris.