Minignan: Le CE - FOLON et l'UESMI galvanisent les élèves en classe d'examen

Le samedi 21 mai 2022, le foyer du lycée moderne de Minignan a abrité une conférence publique organisée par le Collectif des Engagés pour le Folon (CE-FOLON), en collaboration avec l'Union Estudiantine et Scolaire de Minignan (UESMI).

Minignan : Sidibé Yacouba fait un important don de manuels scolaires aux élèves en classe d'examen

Portée sur le Thème '' Le civisme et la réussite scolaire '', cette rencontre s'est tenue en présence des élèves venus nombreux pour écouter les précieux enseignements du conférencier du jour, Koné Lacine, doctorant en histoire. Enseignants, parents et amis ont été aussi heureux de la présence effective de M. Ladji Mory, Maire de la commune de Minignan. qui a tenu à saluer les initiateurs de cette cérémonie .

Effectivement présent à la table de conférence en tant que co-animateur et organisateur principal, Sidibé Yacouba, président du CE-FOLON, a prononcé l'allocution suivante, fortement applaudie : "Je me réjouis d’avoir co-animé la cérémonie de remise de documents de préparation aux examens de fin et une conférence publique sur le civisme et la réussite scolaire devant un parterre d’élèves, parents et d’autorités.

Il s’agit pour nous les initiateurs, CE - FOLON et UESMI, d’un projet pilote que nous comptons rééditer dans tous les lycées et collèges de la région du Folon lors de la rentrée prochaine. A travers cette action, nous souhaitons contribuer à l’amélioration du taux de réussite lors des examens à grand tirage de fin d’année. C’est le lieu pour moi d'adresser mes vifs remerciements à monsieur le président du Conseil Régional M Sindou Cissé, monsieur le maire Ladji Mory, monsieur le député Sidibé Noumory, le corps enseignant, les parents d’élèves, les autorités préfectorales et coutumières, qui ont bien voulu honoré de leur présence cette cérémonie destinée aux élève de Minignan.

Mes remerciements vont également au brillant conférencier M. Koné Lacina, aussi membre du CE-FOLON, aux membres de ma délégation et aux collaborateurs du président Sangare Abou de l'UESMI, pour tout le travail réalisé. Je formule le vœu de voir un plus grand nombre d’admis aux prochains examens de fin d’année à Minignan ". Un temps fort de la rencontre a porté sur la distribution d'annales '' Top Chronos '' aux élèves candidats pour faciliter les révisions des cours avant les examens de fin d'année scolaire.