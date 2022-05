Séguélon: Le Gouvernement solidaire des populations victimes de tornade

La ville de Séguélon, située dans le département d’Odienné (Région du Kabadougou) a été frappée par de violents vents dans la nuit de 31 mars au 1er avril dernier.

Le Ministère de la Solidarité fait des dons aux populations de Séguélon

Ces intempéries causant d’importants dégâts matériels ont fait une soixantaine de familles sinistrées. Afin de réduire les risques de vulnérabilité des populations victimes de ce sinistre, une délégation du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté s’est rendue dans la localité le 18 mai 2022. L’objectif de la visite était de traduire la compassion du Gouvernement aux populations sinistrées à travers des dons de vivres, non vivres et en numéraire.

Ce sont 80 sacs de riz de 25 kg, 20 cartons d’huile, 15 cartons de tomate concentrée, 20 cartons de pâte alimentaire et 160 sacs de sel qui ont été mis à la disposition des personnes sinistrées. En ce qui concerne l’assistance en non vivres, le Gouvernement a fait don de 70 nattes à coucher, 20 cartons de savon, 200 bouilloires ainsi que 10 tonnes de ciment et 200 feuilles de tôles qui permettront de réhabiliter les habitations détruites et autres infrastructures endommagées par cette tornade. A cela s’ajoute un don en numéraire d’un montant global de 1000.000 FCFA destinés à toutes les couches de la population de la commune de Séguélon.

« Cette aide va contribuer à renforcer non seulement la résilience des populations mais également va renforcer la cohésion et la solidarité » a reconnu Konaté Vassiriki, Député de Séguélon, représentant les victimes. Il a exprimé sa gratitude à la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté pour Ce geste qu’il qualifie de salvateur.

A sa suite, les autorités préfectorales, chefs coutumiers, ont aussi témoigné leur reconnaissance au gouvernement pour l’assistance apportée à Séguélon depuis la survenue de la catastrophe naturelle. Assistance qui s’est matérialisée par une première visite de compassion d’une délégation ministérielle, puis cette aide à l’endroit des ménages sinistrés.

Au nom de la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Sévérine Zohoré, a transmis la compassion du Gouvernement aux populations impactées par ce sinistre avant de les assurer du soutien constant de l’Etat toutes les fois qu’elles seront dans le besoin. « La Solidarité nationale continuera toujours de se manifester » insiste la représentante de la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Les autorités locales ont fait remarquer que la reprise des pluies, après la période de sécheresse, dans les régions du Kabadougou et du Folon, dans le nord du pays s’accompagne de vents violents, causant d’importants dégâts matériels.

On note que les localités de Koro (Région de la Bagoué), Kenegbê-sud et Babien (Région du Worodougou) touchées récemment par le passage de tornades ont bénéficié de la compassion et de la solidarité de l’Etat.