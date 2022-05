Attijariwafa Bank: Daouda Coulibaly, l'ancien DG de la SIB, nommé DGA

Daouda Coulibaly, anciennement Directeur général de la Société Ivoirienne de Banque (SIB), est promu directeur général adjoint du Groupe Attijariwafa bank.

Le banquier ivoirien a été coopté à ce poste stratégique pour sa rigueur et ses performances exceptionnelles en tant que directeur général de la Société Ivoirienne de Banque (SIB), filiale du groupe, qu’il a hissée au firmament du secteur en dix ans de progression soutenue. Promu Directeur Général de Attijari West Africa, la holding régionale du groupe bancaire marocain qui chapeaute les 5 filiales de la région, Daouda Coulibaly a fait là aussi ses preuves en réorganisant les relations entre filiales et en améliorant leurs synergies.

En 2005, Daouda COULIBALY part en expatriation au Crédit Agricole CIB comme Contrôleur Financier. Il supervise le Plan de fusion RH de l’ex-BFI du Crédit Lyonnais et de Crédit Agricole Indosuez. Il est nommé Administrateur du fonds de retraite Indosuez (plus de 180 Mios d’euros d’actifs gérés) et Membre du Conseil de Surveillance de l’Epargne Salariée du Groupe Crédit Agricole et rejoint ensuite la Banque de Détail à l’International du Crédit Agricole SA, comme Chargé de Mission.

Il revient à la SIB fin août 2008, où il est nommé Directeur Général Adjoint en janvier 2009, puis Directeur Général depuis février 2012. Il a été le Major de la 1ère Promotion du CAS de l’INADCI (Certificat des Administrateurs de Sociétés de l’Institut National des Administrateurs de Côte d’Ivoire).