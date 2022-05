Titrologie : "La grande montée de la drogue inquiète..."

Titrologie. Mardi 24 mai 2022, Le Nouveau Réveil expose sa crainte devant la "montée de la drogue". Outre cette actualité, la politique occupe également la couverture des journaux locaux.

Titrologie : Bédié et les membres de l'ex-CNT courent un risque

Dans sa titrologie du mardi 24 mai 2022, Le Nouveau Réveil s'intéresse à la vente et la consommation de la drogue en Côte d'Ivoire. "La grande montée de la drogue inquiète...", affiche le journal à sa Une. L'Expression, pour sa part, voit un danger, mais plutôt du côté du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). "Un gros danger guette le vieux parti", peut-on lire dans les colonnes de notre confrère. L'Essor ivoirien va plus loin en affirmant que le PDCI n'est rien qu'une "coquille vide".

Pendant ce temps, L'@venir nous fait savoir que le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) "accentue la pression sur ses hauts cadres". À la Une de Le Jour, on apprend qu'accablés par le rapport d'enquête après la désobéissance civile, Henri Konan Bédié et les membres de l'ex-CNT (Conseil national de transition) courent un risque.

Laurent Gbagbo et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) se préparent pour la reconquête du pouvoir en 2025, rapporte Le Quotidien d'Abidjan. "Un proche de Gbagbo livre des secrets", mentionne le journal de l'opposition. Damana Pickass assure à La Une de Le Panafricain que "la mise en place des comités de base entame" la "grande marche vers le retour au pouvoir" de Gbagbo et les siens. Cependant, Le Patriote révèle qu' "on se bouffe le nez autour de Gbagbo".

De son côté, Pascal Affi N'guessan, le président du FPI (Front populaire ivoirien), "plaide à nouveau pour la gratuite de la CNI", écrit Notre Voie. Soir Info nous rapporte un crime odieux. "Une jeune violée, étouffée et tuée à son domicile", mentionne le tabloïd.