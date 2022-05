Élection à l'Assemblée nationale : Naya Jarvis Zamblé défie Bictogo

Naya Jarvis Zamblé est engagée dans la course pour la présidence de l'Assemblée nationale. La députée de Gohitafla, Iriéfla, Maminigui a annoncé sa candidature alors que les femmes députées avaient appelé leurs pairs à s'unir autour de la candidature d'Adama Bictogo.

Soutien à Adama Bictogo : Naya Jarvis Zamblé dit "non" à l'appel des députées

Par la voix de l'honorable Trazéré Olibé Célestine, les députées ont décidé d'apporter leur soutien à Adama Bictogo dans le cadre de l'élection du président de l'Assemblée nationale à la suite du décès d'Amadou Soumahoro. Ces parlementaires ont expliqué que le député d'Agboville a assuré l'intérim en faisant preuve d’efficacité, de disponibilité, d’ouverture d’esprit et de vision. Elles ont même ajouté que l'ancien ministre de l'Intégration africaine est le choix naturel du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Naya Jarvis Zamblé n'est pas du tout de cet avis. En effet, la députée de Gohitafla, Iriéfla, Maminigui se porte candidate à l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. "J'ai l'honneur de vous informer de ma décision d'être candidate à l'élection du Président de l'Assemblée nationale du mardi 7 juin 2022, suite au rappel à Dieu de notre regretté Président Amadou Soumahoro le samedi 7 mai 2022", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Selon Jarvis Zamblé, sa candidature est l'aboutissement d'un engagement fort à servir son pays et la volonté affirmée de poursuivre cet engagement à un niveau plus élevé. "Je mesure pleinement les enjeux et les responsabilités qu'implique cette décision, et les lourdes responsabilités qui en découleront si elle se concrétise à travers la volonté majoritaire de mes collègues députés et élus de la Nation", a expliqué la plus jeune députée de Côte d'Ivoire.

"Ma conviction est que face aux défis contemporains qui nous environnent, il nous revient en tant que jeunes de prendre la pleine mesure de nos responsabilités d'autant plus que nous représentons plus de 50 % de la population. Cette candidature représente pour moi la candidature de l'ensemble de la jeunesse ivoirienne, oui de cette jeunesse qui aspire à être plus audible au plus haut sommet de nos institutions", s'est exprimée la candidate à la présidence de l'Assemblée nationale.