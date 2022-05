PSG ou Real Madrid: Bamba Alex décrypte le choix de Kylian Mbappé

Journaliste et Expert consultant en stratégies et en relations internationales, Bamba Alex Souleymane est un véritable passionné du football. Commandeur dans l’ordre du mérite sportif, BAS, pour les intimes, a mené une réflexion sur le choix du footballeur Kylian Mbappé de rester à Paris au détriment de Madrid. Pour Bamba Alex, Mbappé a fait son choix. Décryptage!

Bamba Alex Souleymane: « Kylian Mbappé a su manœuvrer comme un vieux briscard »

Le feuilleton qui a longtemps tenu en haleine les aficionados du football a pris fin. L’attraction principale de cette pièce quasi théâtrale : le jeune Kylian Mbappé, footballeur racé et d’exception qui a mis quasiment la planète foot à ses pieds. Paris qui rit, Madrid qui fait grise mine et déchante ! La ‘’Casa Blanca’’ n’accueillera pas, comme elle l’eût voulu le jeune prodige français. Pour les Parisiens, c’est une grande victoire. Leur fer de lance, leader d’attaque, a accédé à leur vœu : rester encore le phare qui éclaire le jeu du club de la capitale française. On se souvient, de tant et tant de rebondissements avec leurs corollaires d’informations-infirmations, d’hypothèses des plus surréalistes aux plus invraisemblables.

Bref, que de suspense, que d’espoirs entretenus du côté du Real de Madrid, que de doutes du côté du PSG toujours sonné par son élimination en League des champions. Les spéculations ainsi que les paris les plus fous ont circulé en faveur d’un camp ou l’autre susceptible de remporter le saint Graal au point de faire oublier souvent, en l’occurrence qu’il ne s’agit ni plus ni moins que de football qui est certes l’opium du peuple et un formidable facteur de rassemblement. On en était arrivé à des questions d’éthique tant les sommes avancées dépassaient l’entendement. C’est dans une sorte d’expectative sursitaire pour les deux camps, alors que l’attente était à son paroxysme, et que, aussi bien le PSG que le Real de Madrid étaient déjà sacrés champion de France et d’Espagne, qu’intervint, la veille de l’ultime journée à disputer à Paris comme à Madrid par les deux clubs que, Mbappé mit fin au suspense.

Le lieu choisi : le chaudron du stade de France à Paris, devant le peuple Saint-germanois pour faire l’annonce tant attendue : « JE RESTE À PARIS. J’AIME PARIS » ! Ouf, enfin le suspense était définitivement clos et le feuilleton refermé. Depuis, les spéculations vont bon train, chacun y va de son interprétation, d’autres sombrent, comme à l’accoutumée, dans la démesure sans limite. Et pourtant, au-delà du caractère passionnel des férus du football, on pourrait s’interroger sur ces raidissements et autres commentaires enflammés de fanatiques par trop excessifs dans leurs avis, analyses et, n’autorisant aucune forme de concession à ceux qui ne pensent pas comme eux.

Le choix de la raison

Le choix de Kylian Mbappé de rester à la ‘’maison’’ à Paris, dépasse le simple pari sportif. Certes l’enjeu financier est colossal (au point de hérisser les poils qui bordent les glandes sudoripares). Sans conteste, il est important. Il guide ou dicte bien souvent aujourd’hui certaines décisions. Dans le cas d’espèce et qui concerne Kylian Mbappé, que doit-on en conclure. Le choix de raison contre le pari sportif ? Question… A priori, j’ose affirmer selon ma perception et mon entendement que c’est moins un pari sportif qu’un véritable choix de raison. Le pari sportif, il l’avait déjà gagné lorsqu’il signa en faveur du PSG, en provenance de Monaco. A Paris, il s’y est bonifié. Il est entré dans la légende comme le prodige le plus jeune à cumuler autant de lauriers que d’argent, champion du monde de football (2018) et plusieurs fois champion de France avec son club.

La suite ? C’est le feuilleton avec le Real de Madrid. La ‘’Casa Blanca’’ voulut que Mbappé y vienne. Peut-être Kylian le voulait-il, mais que de considérations familiales, environnementales, sentimentales, d’équilibre personnel n’ont-ils prévalu ? Aussi, nonobstant le prestige et le mythe que le Real de Madrid incarnent (dont je suis un fervent supporter depuis mon plus jeune âge), je puis dire et affirmer que le club de Franco (le Caudillo) a fauté en laissant partir son capitaine emblématique Sergio Ramos sans le célébrer à Santiago Bernabeu. C’est une double faute morale et sportive qui taraude ma pensée au moment où Mbappé fait un pied de nez à la ‘’casa nostra’’. Aussi, en dépit de la relative bonne saison, jeter tout son dévolu sur le génie de Bondy, rien que ça, tout pour ça, m’apparait comme ayant été une grande erreur de management.

Le flair a manqué. Florentin PEREZ a désormais le flegme. La ‘’star from the sky’’ (l’étoile venue du ciel), Kylian Mbappé, a su manœuvrer comme un vieux briscard, un redoutable renard des surfaces de réparation, un buteur patenté. Il est en train de marquer l’histoire du foot en ce 21ème siècle avec son génie créateur, son instinct de carnassier, sa touche magique, sa vélocité et ses accélérations phénoménales et son charisme puissant. Que dire d’autre, si ce n’est de souhaiter et d’espérer que le football continue de déchaîner les passions avec foi et enthousiasme. On pourrait ergoter, ressasser, dire, redire, médire, voire tenter de refaire le monde où, à tout le moins réinventer le foot ! Mais, des goûts et des couleurs… Que de connaisseurs à travers le monde ! Au prochain feuilleton… VIVE LE FOOT !