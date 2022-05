Serey Dié, père du deuxième bébé de Josey (?): Hayek Hassan le félicite

Après Schama, la chanteuse Josey donne naissance à un nouveau bébé. La naissance de ce deuxième enfant braque les projecteurs sur la Diva et son ex (?) amant footballeur, Serey Dié.

Josey encore maman après le petit Schama: Hayek Hassan félicite Serey Dié

Après la naissance de Schama, son premier fils en 2016, Josée Priscille Gnakrou alias Josey est maman pour une nouvelle fois. La diva de la musique ivoirienne connaît à nouveau la joie de la maternité. Depuis quelques jours, la nouvelle fait la Une de l’actualité people. Les internautes n’avaient qu’une interrogation. Celle de savoir si Serey Die était le géniteur du nouveau-né.

Joyeux pour la diva ivoirienne, ses fans et les internautes se posent la question de savoir si l’international Serey Die serait le père de l’enfant. Dans cette foulée, le vagabond de la charité, Hassan Hayek a fait une publication qui pourrait pratiquement confirmer la rumeur.

En effet, sur sa page Facebook, il a adressé ses félicitations à son ami Serey Die, pour l’arrivée du nouveau-né, à travers un post dans la matinée du lundi 23 mai 2022. « Félicitation à bbyou Serey Die pour le nouveau bébé ! Qu’il vive en bonne santé », a écrit Hassan Hayek. S’agirait-il d’un message ironique ou de sincères félicitations? Les abonnés n’ont pas eu besoin de beaucoup plus pour avoir la réponse à leur question.

Incessamment, ils ont pu déduire de cette publication que l’ancien footballeur serait le papa du nouveau bébé de Josey. Ils n’ont pas manqué d’adresser des messages de félicitations aux deux parents pour la naissance du nouveau bébé.

Quant aux concernés, Josey et Serey Dié, aucun d’entre eux, n’a officiellement révélé l’information sur les réseaux sociaux. Cependant, on reste attentif au moindre rebondissement concernant l’affaire. Les anciens tourtereaux que sont Josey et Serey Die n’ont pas encore donné leur part de vérité.