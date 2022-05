Investiture bureau UJOCCI : Abdoulaye Lamine soutient Philippe Kla

Le bureau exécutif de l' UJOCCI (Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire) se tiendra le mercredi 25 mai 2022. Abdoulaye Lamine Dembélé, directeur des affaires financières au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Développement des PME, mais aussi docteur Houphouët Faitai Rebecca, présidente du conseil de gestion de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI) apportent leur soutien à Philippe Kla et les siens.

Le bureau exécutif de l' UJOCCI investi le mercredi

À l'issue de l'assemblée générale du samedi 11 décembre 2021, Philippe Kla a été reconduit à la tête de l' UJOCCI pour un autre mandat. Le président de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire et son bureau exécutif seront investis le mercredi 25 mai 2022 à la maison de la presse à Abidjan-Plateau.

Abdoulaye Lamine Dembélé, le directeur des affaires financières du ministère du Commerce, de l’Industrie et du Développement des PME a décidé de prendre part à la cérémonie. Docteur Houphouët Faitai Rebecca, la présidente du conseil de gestion de l’Office ivoirienne de la propriété intellectuelle (OIPI) apportera également son soutien à l' UJOCCI.

"Les motivations qui m'ont amené à accepter la demande de parrainage de l'UJOCCI sont toutes simples : la première, c'est de répondre favorablement à la sollicitation de journalistes culturels qui m'ont sollicité et la deuxième, je suis un passionné de la culture et de tout ce qui s'y rapporte, comme l'a dit un auteur célèbre "un peuple sans culture est un peuple sans racine", a expliqué Abdoulaye Lamine Dembélé, le parrain de la cérémonie.

Par ailleurs, il a laissé entendre qu'il accorde "une place prépondérante à la culture", car elle est l'essence de l'existence humaine. "J'en veux pour preuve la définition de la culture retenue par l'UNESCO : c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. La culture englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances", a-t-il ajouté.