Showbiz: Molaré frappe un grand coup avec Bailly Spinto

Mgroup, l’entreprise du boss du Coupé-décalé, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, vient de frapper un grand coup avec le chanteur ivoirien Bailly Spinto qui prépare ses 50 ans de carrière dans la musique.

Ce qui se passe entre Bailly Spinto et Molaré

Gallet Bailly Sylvestre, plus connu sous le nom Bailly Spinto, est incontestablement l’un des meilleurs chanteurs ivoiriens, toutes générations confondues. Il a débuté sa carrière dans les années 70 avec son tout premier opus intitulé « TAXI SOUGNON ». Ce qui devrait être un coup d’essai s’est transformé en un véritable coup de maître, bouleversant ainsi la hiérarchie musicale en Côte d’Ivoire. L’œuvre s’arrache comme des petits pains et impose l’auteur-compositeur au-devant de la scène musicale ivoirienne.Chanteur à l’inspiration très fertile, Bailly Spinto a également plusieurs albums de très belle facture : GNIAN NAN en 1980, ANOU ME en 1983, BEHIZOKO en 1984, BLI NA LO en 1986, et GNIAN MAMAN en 1992.

Le succès de ce dernier album lui ouvre les portes de l’Olympia où l’artiste jouera devant une salle archicomble en 1999.En cette année 2022, Bailly Spinto prépare ses 50 ans de carrière. Et il a confié l’organisation de cet événement à MGroup, l’entreprise du boss du Coupé décalé, Molaré. C'est en tout cas ce qui ressort d'une rencontre entre les deux hommes, mardi au siège de Mgroup. ‘’ C’est un honneur pour moi, de vous annoncer la signature de contrat pour l’organisation du concert des 50 ans de l’icône nationale Bailly Spinto‘’, a informé Molaré sur sa page Facebook.