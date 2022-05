Ukraine: Lougansk bientôt russe, vers la chute du président Zelensky?

Après trois mois de guerre en Ukraine, l'étau se resserre autour du président Volodymyr Zelensky alors que Lougansk, dernière région de résistance, est presque entièrement envahie par l’armée russe.

Quatrième mois d’invasion russe en Ukraine, l'offensive s'intensifie à Lougansk

La guerre en Ukraine entre mardi dans son quatrième mois, au moment où les troupes russes concentrent leur offensive sur la dernière poche de résistance de la région de Lougansk, dans le Donbass (est).

Après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, la capitale Kiev fin mars et début avril puis Kharkiv en mai, les Ukrainiens reconnaissent depuis quelques jours des «difficultés» dans le Donbass, formé par les oblasts de Lougansk et Donetsk.

La situation est même «extrêmement difficile» dans le Donbass: les Russes cherchent à y «éliminer tout ce qui est vivant», a accusé le président Zelensky. Moscou concentre sa puissance de feu précisément sur le réduit ukrainien de la région de Lougansk, en essayant de cerner les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk. Le ministère ukrainien de la Défense a aussi signalé de violents combats en cours à proximité de là, près des localités de Popasna et Bakhmout, ce qui dessine une stratégie d'encerclement.

Dans un communiqué publié à 13h30, le Conseil européen annonce avoir "adopté ce jour un règlement permettant la libéralisation temporaire des échanges et d'autres concessions commerciales en ce qui concerne certains produits ukrainiens. Le règlement prévoit que, pendant un an, les droits à l’importation sur toutes les exportations ukrainiennes vers l'Union européenne ne seront pas dus."

La décision s'applique à partir de maintenant t pendant la durée d'un an et concerne tous les droits de douane dus en vertu du titre IV de l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine établissant une zone de libre‑échange approfondi et complet qui n'avaient pas encore été libéralisés.

La suspension concerne notamment :

- les produits industriels visés par l'élimination progressive des droits d'ici à la fin de l'année 2022; les fruits et légumes soumis au système des prix d'entrée; et les produits agricoles et produits agricoles transformés soumis à des contingents tarifaires;

– les droits antidumping appliqués aux importations originaires d'Ukraine; et

– l'application du régime commun applicable aux importations dans le cas des importations originaires d'Ukraine.

Etc…

Ce qu'il faut retenir de ce mardi 24 mai

La guerre entre dans son quatrième mois

85.000 Ukrainiens en France après trois mois de guerre

La région de Lougansk presque entièrement envahie

La justice russe ordonne l'arrestation de deux blogueurs pour avoir discrédité l'armée

Le Premier ministre hongrois Victor Orban continu de bloquer l'embargo européen sur le pétrole russe