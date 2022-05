Tennis: Rafael Nadal atteint d'une maladie rare et incurable

Rafael Nadal, atteint du syndrome de Muller-Weiss ou l'ostéonécrose spontanée de l'os naviculaire, est contraint de stopper le tennis à cause de cette pathologie très rare qui provoque des douleurs au pied.

Voici la maladie très rare du pied dont souffre le joueur de tennis Rafael Nadal

Rafael Nadal est malade. La légende du tennis souffre en effet d’une maladie dégénérative, très rare et incurable, syndrome de Muller-Weiss qui peut le mettre en difficulté à tout moment.

Touchant plus les femmes, ce syndrome conduit à une déformation des os de la partie centrale du pied et aboutit à une sorte de nécrose. “Imaginez que vous avez un caillou dans la chaussure… Ça crée un gonflement au niveau du pied, c’est très très douloureux et invalidant, explique Charlène Barré, kinésithérapeute et ostéopathe du sport, sollicité par Le Parisien. Le souci, c’est que ça évolue sur des poussées. Donc parfois, Nadal peut bien jouer, d’autres fois, non, ce qui l’oblige à s’arrêter”.

Rafael Nadal foulera la terre battue de Roland-Garros dans quelques jours, mais le champion espagnol n’arrive pas dans les meilleurs conditions. Le Majorquin a été éliminé jeudi dernier au Masters 1000 de Rome, terrassé par une douleur qui l’a complètement destabilisé…

Rafael Nadal occupe actuellement la quatrième place du classement ATP, derrière Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Très attendu à Roland-Garros, qui débute le 22 mai prochain, l’Espagnol de 35 ans n’arrive pas en position de force. Celui que l’on surnomme entre autres, l’ogre de l’ocre en référence à la terre battue, n’a pour l’instant remporté aucun tournoi sur cette surface. Après avoir été éliminé par son compatriote Carlos Alcaraz (nouvelle sensation du tennis mondial de seulement 19 ans) lors du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal a été évincé du tournoi de Rome jeudi dernier.

Causes et traitement du syndrome de Mueller-Weiss ?

Le syndrome de Muller-Weiss (ou Mueller-Weiss) également appelé "ostéonécrose spontanée de l'os naviculaire" est une pathologie très rare du pied. "Elle touche davantage les femmes que les hommes et se manifeste par une compression de l'os naviculaire entre le talus et l'os cunéiforme latéral, conduisant à une ostéonécrose (mort du tissu osseux, ndlr) spontanée de l'os naviculaire" explique le Dr Marc Elkaim, chirurgien orthopédique. Cette maladie dégénérative provient de la description par Mueller en 1927 de la déformation chronique de l'os naviculaire chez les adultes.

Ostéonécrose : causes, traitements, c'est quoi ?

Aussi appelée "infarctus osseux", cette maladie se caractérise par la décomposition et la destruction du tissu osseux. Elle peut toucher le genou, la hanche, le pied, la mâchoire... Comment survient-elle ? Quelle évolution ? Quels sont les traitements possibles ?

Quelles sont les causes du syndrome de Mueller-Weiss ?

C'est une maladie idiopathique c'est-à-dire que les causes sont généralement inconnues. "Mais il existe des facteurs de risques tels que l'arrière du pied varus. Cette malformation du pied se manifeste par l'os du talon qui a tendance à rentrer à l'intérieur et augmenter la pression sur l'os naviculaire. Par ailleurs, toute contrainte ou importante pression sur cette articulation peut aggraver la pathologie en traumatisant cet os déjà mal vascularisé" développe un medecin.

Quels sont les symptômes du syndrome de Mueller-Weiss ?

Le symptôme principal et presque exclusif est une douleur au pied localisée sur la face dorsale. "Le pied peut éventuellement gonfler lors de la phase tardive de la maladie mais généralement cette pathologie ne provoque pas beaucoup d'œdème" indique notre expert. Le patient consultera principalement pour la douleur.