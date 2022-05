Simplon Côte d'Ivoire entame la formation de 20 jeunes développeurs

Une vingtaine de jeunes développeurs bénéficiaires d’une bourse de Digital Africa ont débuté, lundi 23 mai, leur formation de développeurs.ses web et mobile, dans le cadre du programme Talent 4 Startups piloté par Simplon Côte d'Ivoire.

Programme Talent 4 Startups: Simplon Côte d'Ivoire prépare des stagiaires développeurs pour des PME

Fin mars 2022, Simplon Côte d'Ivoire lance un appel à candidature pour une formation accélérée gratuite de 4 mois en développement d’application web et web mobile développée par Digital Africa , en partenariat avec Make-IT in Africa, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Au terme d’un processus de sélection stricte corrélé de test pratique et oral, 20 jeunes ont été retenus sur un total de plus de 300 candidats ayant postulé au programme.

Lundi dernier, ils ont été présentés au cours de leur premiers de formation au CPNTIC - Centre de la Promotion des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

Les nouveaux stagiaires simplonien.nes on eu droit au mot de bienvenu du directeur du CPNTIC, M. Yvan Serge KRAGBE. Il a galvanisé les futurs développeurs.ses web et mobile, à travers des mots d'encouragement stimulants. “Vous êtes des privilégiés", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Mme Raïssa BANHORO, directrice de la fabrique numérique, Simplon Côte d’Ivoire, a invité les apprenants à faire preuve de détermination et d'abnégation pour tirer le meilleur parti de cette énorme opportunité qui est offerte par Digital Africa et ses partenaires.

Non sans les avertir des rudes épreuves auxquelles ils seront confrontées durant les quatre mois de formation, a souligné cette ingénieure en science informatique, entreprenure digital de renom dans la sous region Ouest-africaine grace à sa distinction au Prix RFI Challenge Afrique 2027, pour son application Lucie dédiée à l'alphabétisation.

Talent 4 Startups, former pour créer des solutions africaines innovantes

Talent 4 Startups est un programme de soutien à la formation de talents aux métiers de la tech et du numérique sur le continent africain. En prenant en charge les coûts de formation sur des filières en tension puis en facilitant la mise en relation entre les talents et les startups qui recrutent, Talent 4 Startups améliore l’employabilité des jeunes tout en répondant aux besoins en compétences de l’écosystème.

Il vise aussi à renforcer la capacité des entrepreneurs numériques africains à concevoir et déployer à grande échelle des innovations de rupture au service de l’économie réelle : c’est la mission que nous nous sommes fixée, pour un développement plus inclusif et plus durable.

À travers un engagement d’au moins 130 millions € du groupe AFD-Proparco, et un ensemble de programmes d’accompagnement conçus pour répondre aux besoins des entrepreneurs innovants, nous contribuons à faire émerger les solutions africaines.

Au total 280 bourses seront octroyées à de jeunes talents africains pour acquérir les compétences nécessaires aux startups du continent et renforcer l’écosystème numérique.

Notons que le déploiement de Talent 4 Startups cible 10 pays sur le continent : le Maroc, l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, la RDC, le Nigeria, le Kenya, le Ghana et Madagascar.