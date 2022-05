Forum Davos - Patrick Achi: “La ZLECAF est une chance pour l’Afrique”

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a exprimé sa confiance en la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), mardi, lors d’un panel de décideurs au Forum économique de Davos.

Selon le Premier ministre ivoirien, la ZLECAF favorise une vitalité des économies africaines

L’Afrique est un marché très attractif avec la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), a relevé le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, au cours d’un panel consacré à la ZLECAF, mardi 24 mai 2022, au Forum économique de Davos qui se tient à Genève, en Suisse, du 22 au 26 mai, a-t-on appris par l'Agence ivoirienne de presse.

Représentant le président de la République Alassane Ouattara à ce forum économique mondial, Patrick Achi est intervenu sur le thème ” En quoi la Zone de libre-échange continentale africaine qui a été créée en 2012 peut-elle aujourd’hui aider à une émergence de l’Afrique ? ” en présence de plusieurs personnalités, dont les présidents Paul Kagame du Rwanda, Emmerson Dambudzo Mnangagwa du Zimbabwe, ainsi que Patrice Motsepe de la Confédération africaine de football (CAF) et Gianni Infantino de la FIFA.

Selon le Premier ministre ivoirien, la ZLECAF qui permet un libre accès aux produits de base, biens et services en Afrique, « est une chance pour toute l’Afrique ». Car elle favorisera la création d’emplois et assurera une vitalité des économies africaines.

« La ZLECAF est un marché considérable avec d’énormes potentialités et des richesses énormes. Elle stimulera le commerce intra-africain et va sûrement augmenter la croissance sur le continent. L’Afrique gagnera alors en prospérité », a expliqué Patrick Achi, dont l’intervention a été très applaudie par l’auguste assistance.

Le Chef du gouvernement ivoirien a soutenu que le libre-échange en Afrique a de nombreux avantages dans tous les secteurs. Prenant l’exemple des transports, Patrick Achi a expliqué que si la ZLECAF est pleinement mise en œuvre, elle augmentera considérablement les flux de trafic sur tous les modes de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. Elle augmentera également, de manière significative, les besoins en équipements pour tous les modes de transport.

Mais pour que le libre échange profite à l’Afrique, a-t-il poursuivi, il faudra, non seulement qu’elle produise en quantité, à travers la mécanisation de l’agriculture, l’utilisation d’engrais et la sélection des semences. Mais, aussi qu’elle passe à la transformation de tout sur place jusqu’au produit fini. Selon lui, transformer les matières premières est donc le vrai défi de l’Afrique. Un défi qui permet de résorber la main-d’œuvre massive du continent tout en garantissant des revenus convenables pour les caisses publiques.

Exposant le cas du cacao ivoirien qui, non transformé, fait perdre de l’argent aux caisses de l’Etat et aussi aux agriculteurs qui peinent à assurer l’éducation de leurs enfants, Patrick Achi a déploré que sur 105 milliards de dollars (53 000 milliards de FCFA) que rapporte la chaîne des valeurs des produits agricoles, ceux qui défrichent la terre et leur pays ne gagnent que 5 milliards de dollars.

Patrick Achi a cependant exprimé sa confiance en une Afrique qui peut décoller grâce à sa jeunesse qui ne demande qu’à travailler et pour laquelle il faut créer des emplois.

« La jeunesse africaine est dynamique et courageuse. Elle a de l’énergie qu’elle veut bien mettre au profit du développement du continent. Trouvons-lui du travail et elle sera à la fois épanouie et utile. Si nous ne relevons pas ce défi, elle constituera un problème pour l’Afrique », a-t-il insisté.

Et de rappeler que : « En ce moment, le continent garantit les emplois, crée des richesses et se donne les recettes pour investir dans les secteurs sensibles de la santé, de l’éducation et des infrastructures », rapporte le centre d’information et de communication gouvernementale (CICG).