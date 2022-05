Le Paris Saint-Germain ira au Japon pour sa tournée d’été, avec Mboma

Japon Tour - L’ensemble de l’équipe première du Paris Saint-Germain (PSG) se rendra cet été au Japon pour préparer sa saison 2022-2023 et rencontrer les supporters de l’Archipel. Patrick Mboma est désigné ambassadeur du Japan Tour 2022.

Sur son site, le club de la capitale a publié un communiqué qui détaille sa tournée avec plusieurs matchs prévus à cette occasion : « La tournée prévoit trois matches, commençant par celui contre le Kawasaki Frontale au Stadium National, le 20 juillet, suivi par des rencontres avec les Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium, le 23 juillet, et le Gamba Osaka au Panasonic Stadium. Événement exceptionnel, le premier match sera retransmis à travers tous le Japon par Tokyo Broadcast System pour cette tournée organisée et produite par CIRCUS Inc. »

Les champions de France organiseront également des séances d’entraînement ouvertes à tous au Prince Chichibu Memorial Rugby Ground à Tokyo et au J Green Sakai à Osaka devant les fans. Dans le cadre de la tournée, les joueurs organiseront des rencontres avec les supporters et découvriront la culture japonaise. La tournée sera également l’occasion du désormais traditionnel lancement du maillot extérieur de la saison prochaine et de la visite des magasins et du café du club à Tokyo.

Ousmane Dembélé au PSG la saison prochaine

L’annonce a été faite à l’occasion d’une conférence de presse ce matin à Tokyo en présence de Sebastien Wasels, Managing Director du Paris Saint-Germain, de Patrick Mboma, légende du Club et ancien joueur de J-League, et de Kazuyoshi Miura, ambassadeur de la tournée.

Par ailleurs, après de longues négociations entre les deux parties, Ousmane Dembélé aurait informé le FC Barcelone qu’il ne prolongera pas son bail, lui permettant de s’engager avec le club de son choix. Et c’est au Paris Saint-Germain que le champion du monde tricolore évoluera la saison prochaine d’après la presse espagnole.