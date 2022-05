Dani Carvajal envoie une pique à Mbappé pour avoir snobé le Real

Dani Carvajal a profité d'une interview aux médias espagnols pour se prononcer sur l’arrivée manquée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le défenseur Merengue n'a pas caché son étonnement et lui a envoyé un message fort.

Dani Carvajal prévient Mbappé: "Il y a des trains qui ne passent qu’une seule fois"

Kylian Mbappé a officiellement annoncé son choix de rester au PSG le week-end dernier. Après des mois et des mois de rumeurs, Kylian Mbappé a finalement prolongé de trois ans son contrat avec le PSG. De quoi faire réagir en Espagne, où le natif de Bondy est désormais considéré comme un "traître". Après Karim Benzema, c'est un nouveau cadre des Merengue qui s'est étonné du choix du Champion du Monde 2018.

Daniel Carvajal Ramos dit Dani Carvajal, à l’occasion d’un entretien accordé à ABC, a ainsi prévenu Kylian Mbappé concernant un possible futur transfert au Real Madrid. « Il a été soumis à des pressions très fortes du PSG, de l'Émir et les supporters l’aiment beaucoup. Maintenant, pour être sincère, quand le Real Madrid te veut, c’est très difficile de dire non et il y a des trains qui ne passent qu'une fois. Si je suis surpris ? Il faut être dans sa tête. Il est Français, il est de Paris. Il joue au PSG, il est le meilleur joueur de son pays et cela doit être difficile de sortir de sa zone de confort. Mais j’insiste, il y a des trains qui ne passent qu’une seule fois et le Real Madrid est au-dessus de n’importe quel joueur », a expliqué le défenseur de Carlo Ancelotti.