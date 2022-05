Comment le Maire Jeannette BADOUEL a redonné une âme à LOGOUALÉ

Mme Jeannette BADOUEL, Maire de la Commune de LOGOUALÉ, a célébré, Mercredi 25 mai 2022, les meilleurs élèves du Lycée Moderne Dan Zoumanan Lambert de la ville.

Jeannette BADOUEL veut promouvoir l'excellence dans la commune de LOGOUALÉ

Le Lycée Moderne Dan Zoumanan Lambert de LOGOUALÉ (ouest de la Côte d'Ivoire) a connu une ambiance toute particulière, mercredi, à l'occasion de la célébration de la journée dite d'Excellence parrainée par la première magistrate de la commune. Plusieurs élèves ont vu leurs efforts récompensés à travers des prix d'encouragement en présence du Sous-préfet Nguessan Nguessan.

En plus de la promesse de prendre en charge la scolarité d'une jeune fille, très brillante au lycée moderne à la rentrée prochaine, Mme Jeannette BADOUEL a offert la somme d'un million de FCFA au Lycée Moderne pour encourager et féliciter l'excellence sur son territoire communal. Cette célébration intervient avant la grande fête de l’excellence, le 24 juin 2022 à LOGOUALÉ, où tous les meilleurs élèves des écoles primaires de la Commune, seront, eux aussi, distingués.

Maire de la Commune de LOGOUALÉ depuis bientôt une décennie, Jeannette BADOUEL attache un prix particulier au développement sous toutes ses formes. Ainsi, dans le cadre de sa politique de développement durable et du renforcement des infrastructures éducatives dans la commune, Mme le Maire et son conseil municipal se sont engagés à mettre un point d'honneur à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des enfants.

Selon son service de communication, il sera procédé, le samedi 28 Mai 2022 à Kpoagouiné, un bâtiment de trois (03) Salles de classes + Bureau. La mise en œuvre réussie de ce vaste programme, devrait contribuer à améliorer de façon significative, la qualité et l'accès à l'éducation de base, facilitant par la même occasion, la scolarisation d'un nombre important d'enfants issus de familles défavorisées de la Commune.

Depuis l'accession de Mme Jeannette BADOUEL à la tête de la municipalité, plusieurs projets similaires ont été réalisés dans la commune de LOGOUALÉ, notamment des projets d'électrification, de réhabilitation de routes; la construction de ponts piétons, de centres de santé et la réalisation de forages pour l'adduction en eau potable. A cela, s'ajouteront très bientôt un marché couvert à Gbloalé et un deuxième bâtiment de trois salles de classes dont les travaux de construction ont été lancés le vendredi 13 mai dernier.