4è session du Comité Technique Spécialisé: La Côte d'Ivoire fait le point

La ministre ivoirienne Myss Belmonde Dogo et ses pairs des Etats membres de l’Union Africaine, en charge de la migration, les réfugiés et les personnes déplacées, ont pris part à la 4e session ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS) tenue du 23 et 24 mai 2022 à Malabo, Guinée Equatoriale.

Guinée Equatoriale: Résumé de la 4e session ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS)

Sur invitation de la Commission de l’Union Africaine et en collaboration avec le Gouvernement de la République Guinée Equatoriale, Madame Logboh Myss Belmonde DOGO, Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté à participer à la réunion Ministérielle de la quatrième session ordinaire du Comité Technique Spécialisé (CTS) sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées interne tenue les 23 et 24 mai 2022 Malabo, Guinée Equatoriale.

Cette rencontre a été organisée en marge des sommets extraordinaires sur l’humanitaire et la Conférence des donateurs de l’Union Africaine ainsi que sur le Terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régime en Afrique prévus à Malabo du 25 au 28 mai 2022.

Lors de cette rencontre, les Ministres en charges de la Migration, des Réfugiés et des Personnes Déplacées Internes (PDI) des Etats membres de l’Union Africaine présents ont approuvé l’élection du Bureau de cette quatrième (4ème) Session ordinaire du CTS et pris part aux discussions en plénière et aux débats généraux sur les questions thématiques du Sommet extraordinaire sur l’humanitaire et la Conférence des donateurs de l’Union Africaine répartis selon les tables rondes suivantes :

- Table ronde sur le Changement climatique, les catastrophes et les déplacements de populations en Afrique ;

- Table ronde sur les défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans les situations humanitaires en Afrique ;

- Table ronde sur les problèmes de santé dans les situations humanitaires en Afrique ;

- Table ronde sur le développement de la reconstruction post-conflit pour les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique ;

- Table ronde sur le financement de l’action humanitaire en Afrique.

A la suite de cette rencontre, Madame la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a pris part le 25 mai 2022, toujours à Malabo, à la réunion du Conseil Exécutif extraordinaire préparatif des Conférences des Chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Africaine qui se déroulement selon le calendrier ci-après :

- Le 27 mai 2022 pour le sommet extraordinaire sur l’humanitaire et la Conférence des donateurs de l’Union Africaine ;

- Le 28 mai 2022 pour le sommet extraordinaire sur le Terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régime en Afrique.

Madame Logboh Myss Belmonde DOGO, Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a représenté à cette occasion, S.E.M Kandia Kamissoko CAMARA, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine, empêchée.