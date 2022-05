Barça : Départ assuré pour Samuel Umtiti, sa nouvelle destination

Samuel Umtiti n'a pas connu la saison souhaitée avec le Barça. Le champion du monde n'a disputé qu'un seul match de Liga cette saison et sur la liste des transferts, il devrait quitter la Catalogne cet été.

Samuel Umtiti, adieu pour le haut niveau ?

Depuis la Coupe du monde 2018, Samuel Umtiti ne cesse d'enchaîner les soucis physiques et n'arrive pas à retrouver son niveau qui était le sien avant le Mondial. Des complications qui font désormais de lui un élément indésirable du côté du FC Barcelone, qui essaie de s'en séparer depuis plusieurs mercatos.

Et cette année devrait être la bonne pour les Blaugranas. Sport parlant même d'un "départ assuré". Le média catalan révèle que l'international français aurait pris conscience qu'il devait partir s'il voulait retrouver son meilleur niveau. L'ancien Lyonnais garderait toujours dans un coin de sa tête le Mondial 2022 et aurait donc imposé une condition : rester en Europe afin d'être compétitif aux yeux d'un certain Didier Deschamps. Reste à savoir qui tentera le pari Umtiti, lui qui serait optimiste pour son avenir grâce à des "sensations physiques retrouvées" en cette fin de saison.

Le FC Barcelone en a récemment terminé avec sa saison en Liga. Les hommes de Xavi ont réussi à terminer à la place de dauphin du Real Madrid malgré un début d'exercice 2021-22 très difficile sous les ordres de Ronald Koeman.

En proie à des problèmes économiques importants, le Barça va devoir préparer sa stratégie sur le marché des transferts pour arriver à se renforcer le plus possible et ainsi se donner toutes les chances de rivaliser de nouveau avec le Real Madrid la saison prochaine. Avant que les joueurs du Barça ne partent en vacances, les Catalans étaient présents en Australie ces dernières heures pour jouer un match de gala face à l'équipe All Stars du championnat australien.