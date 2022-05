Festival de Cannes: La femme de Achraf Hakimi s'affiche très sexy

On a vu ces derniers jours, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi et son épouse Hiba Abouk, au Festival de Cannes qui se déroule en ce moment en France.

Sexy sur les marches de Cannes, Madame Hakimi, Hiba Abouk, fait sensation

Achraf Hakimi et son épouse, Hiba Abouk, ont monté les marches du Festival de Cannes le mardi 24 mai pour la projection du film «L'innocent» de Louis Garrel.

Hiba Abouk a volé la vedette à son mari Achraf Hakimi, avec sa robe très sexy au décolleté échancré qui a fait sensation sur le tapis rouge.

On a vu cette fois le couple Hakimi sur la Croisette et une chose est certaine, le joueur du PSG comme sa femme ont ont ébloui. Costume noir et pantalon noir pour le Marocain et tenue sexy pour sa femme. Regardez :

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont commenté en masse la photo du couple Hakimi.

“Je crois que la très jolie femme d'Hakimi est contre le burkini non ? :)”, a écrit un internaute en légende d’une photo du couple.

On a ainsi pu lire sur Twitter :

''Les femmes tres belles peuvent tout mettre ya pas de problemes, tout leur va...''

''Je comprends pourquoi Hakimi sait très bien gérer les ballons...''

''Magnifique Madame Hakimi mais attention, Mbappe est toujours proche de lui mdr''

''Le festival de Cannes devrait depuis longtemps être rebaptisé le Defilé des starlettes...On parle tellement de tapis rouge, de robes, de pseudos vedettes ou femmes de vedettes, le cinema passe en second...''

''Il se fait plaisir Hakimi, sa femme est MA-GNI-FIQUE...''

Kylian Mbappé a dit qu’il était resté au Paris Saint-Germain car il voulait continuer d’écrire son histoire en France et dans le club de la capitale.

Que le fait de pouvoir jouer les Jeux Olympiques à Paris en 2024 (ce que lui autoriserait le PSG) avait aussi joué sur sa prise de décision. Mais le fait d’avoir comme ami proche Achraf Hakimi, un joueur de son âge avec qui il s’entend très bien a peut-être aussi pesé dans la balance. N’oublions pas que le Marocain a porté les couleurs du Real Madrid et les deux jeunes gens ont sans doute parlé de plein de choses… Et gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain aurait plus d'impact qu'avec le Real Madrid qui en compte déjà 13 dans son armoire à trophées en attendant peut-être la 14e ce samedi puisque le club merengue affronte Liverpool en finale de C1, le remake de 2018...