Critiquée par Tiburce Koffi, Olivia Yacé défendue par Armand Gauz !

Miss Côte d'Ivoire Olivia Yacé a été critiquée sur les réseaux sociaux par Tiburce Koffi. L'écrivain Armand Gauz lui apporte son soutien.

Miss Olivia Yacé : La relève de la beauté ivoirienne critiquée

En Côte d'Ivoire, Tiburce Koffi, un enseignant, écrivain, musicien, dramaturge et journaliste ivoirien, s'est plaint du manque de visibilité dont il souffre. Il n'apprécie pas la trop grande mise en avant de personnalités devenues publiques alors qu'elles n'apportent pas grand-chose à la société, selon lui. Miss Olivia Yacé, reine de beauté ivoirienne, élue en 2021, qui a été Deuxième dauphine Miss Monde 2021 en a pris pour son grade.

Qu'a dit Tiburce Koffi d'Olivia Yacé ?

Jules Tiburce Koffi, dernier lauréat du prix Bernard B. Dadié du meilleur écrivain de Côte d’Ivoire, est mécontent du comité d’organisation du Salon international du livre d’Abidjan (Sila). Dans une interview accordée à l’Intelligent d’Abidjan, il martèle : "...J’affirme que le plus grand écrivain d’un pays doit bénéficier de plus d’égards et d’attention qu’une Miss".

L'écrivain Ivoirien Armand Gauz, auteur des livres à succès "Camarade Papa" et "Debout payé" ne partage pas le point de vue de M. Tiburce Koffi. C'est en annonçant la sortie en anglais de son livre Debout-Payé qu'il a égratigné son homologue ivoirien.

Armand Gauz recadre Tiburce Koffi

"Londres, New York, Lagos, Sydney, Treichville quartier biaffrais… vous n’avez plus aucune raison de ne pas avoir lu Debout-Payé car Standing Heavy, la traduction anglaise est en librairie. Croate, Italienne, Allemande, Espagnole, Polonaise, Arabe, etc. les traductions de ce roman ressemblent à un concours Miss Monde.", lance l'écrivain ivoirien Armand Gauz, Prix des libraires Gibert Joseph 2014 pour Debout-Payé.

Armand Gauz, dont le livre Debout-Payé a été désigné "Meilleur premier roman français de l'année 2014" au classement annuel des "Meilleurs livres du magazine Lire" a ajouté, pour se démarquer des propos de Tiburce Koffi : "Alors, autant par chevaleresque que pour signifier que la beauté est partout dans ce pays, je réserve un exemplaire spécial à Olivia Yacé pour lui éviter les postillons d’écrivains industrieux dont les traductions attendent toujours de traverser la baie de Cocody. Gnianh zigbo".

Miss Côte d'Ivoire, qui est Olivia Yacé ?

Miss Olivia Yacé, native des États-Unis, est la fille aînée de Jean-Marc Yacé, maire de Cocody, et de son épouse Yolande Eluh Yacé. Miss Côte d'Ivoire est la première fille d'une fratrie de quatre enfants. Très tôt, elle s'intéresse au mannequinat et au monde de la mode. Olivia défile pour plusieurs créateurs locaux pour faire vivre sa passion.

Déjà en 2015, elle est désignée Meilleur Top Model féminin Top 10 de la mode. Étudiante en Luxury brand management et en Event planning, elle est aussi diplômée de l'Université Widener en Pennsylvanie en Marketing et Management. Une tête bien faite, respectée par les Ivoiriens depuis son élection.

Quiz Olivia Yacé - 2e dauphine Miss monde

Où est née et quel âge a Olivia Yacé ?

Olivia Yacé est née le 8 janvier 1998 aux États-Unis. Elle est âgée de 24 ans.

Quel est l'ethnie d'Olivia Yacé ?

L'ethnie d'Olivia Yacé est l'Alladian. On les trouve dans la région de Jacqueville et de Petit-Bassam, en Côte d'Ivoire.

Qui est le père d' Olivia Yace ?

Le père de Miss Olivia Yacé est M. Jean-Marc Yacé, un homme politique et chef d'entreprise ivoirien. Il est l’actuel maire de Cocody, commune chic d’Abidjan.

Jean-Marc Yacé est lui-même de la famille d'un grand homme politique ivoirien, M. Philippe Yacé Grégoire.

Miss Côte d'Ivoire 2021 est de la famille de Yacé Grégoire Philippe qui avait commencé par une carrière d'instituteur. Il est ensuite devenu Député, maire, sénateur, gouverneur puis Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il était aussi président du conseil économique et social, chef spirituel des 3A.

Alassane Ouattara

Élue sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara, la jeune fille ne manque pas de reconnaissance envers le gouvernement ivoirien. Elle avait exprimé sa reconnaissance à toute la Côte d'Ivoire, notamment au Président de la République, Alassane Ouattara, et son Premier Ministre Patrick Achi, qui lui ont permis d'honorer la Côte d'Ivoire lors de sa brillante désignation en qualité de "deuxième dauphine Miss Monde 2021".