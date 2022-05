FIF: Yacine Idriss Diallo reçu par le Président de la FIFA, Gianni Infantino

Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF ), Yacine Idriss Diallo, a eu une séance de travail avec le président de la Fifa, Gianni Infantino. Ce qu'il s'est passé.

Elu le 23 avril dernier au poste de président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo effectue présentement une mission de travail en France. Le patron du football ivoirien s’est entretenu avec le Président de la FIFA, Gianni Infantino au cours d’une séance de travail au bureau de la FIFA à Paris, jeudi 26 mai 2022.

Selon le service de communication de la FIF, l’entrevue a porté sur la coopération entre la FIF et la FIFA. Notamment sur les actions plus structurées pour le développement du football ivoirien.

«Dans le cadre de ma mission en France, j’ai rendu une visite de travail ce jour 26 mai au bureau de la FIFA. J’étais accompagné des vice-Présidents Malick Tohé et Koné Mamadou. A cette occasion, nous avons été accueillis par le Président Gianni Infantino. Nous avons eu une fructueuse séance de travail avec ses collaborateurs et lui. La délégation du Président de la FIFA était composée de Messieurs Mattis Grafstrom, Secrétaire Général Adjoint, Kenny Jean Marie, Directeur des Associations et Gelson Fernandes, Directeur membres des Associations Afrique. Monsieur Gianni Infantino a affirmé son engagement à appuyer la FIF dans toutes ses actions de développement », a affirmé le Président de la FIF, Yacine Idriss Diallo.

En marge de cette rencontre avec la patron du football mondial, Idriss Diallo a également eu une séance de travail avec les responsables de Canal+, partenaire de la FIF.

Le président de la Fif a également visité l'entrepôt de la FIF dans la capitale française, le jeudi 26 mai 2022. Cette visite avait pour but de se faire une idée du stock existant des équipements sportifs des Eléphants.