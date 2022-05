MTN Académy: Remise de certificats à la 1ère promotion de Data IA

Le mercredi 25 mai 2022, la Fondation MTN Côte d’Ivoire et son partenaire technique SIMPLON Côte d’Ivoire, ont procédé à la remise de certificats de formation aux quatorze (14) apprenants de la 3ème promotion de la Fabrique numérique sociale MTN Academy, après 7 mois de formation intensive.

Data IA: Cérémonie de graduation à la Fabrique numérique MTN Academy by Simplon

Après ces mois de formation et des stages pratiques en entreprise, les récipiendaires de la 1ème promotion de ces étudiants en Data Intelligence Artificielle sont à présent en mesure de répondre efficacement aux besoins numériques réels des entreprises.

Madame Natenin Coulibaly, Secrétaire Exécutif de la Fondation MTN Côte d’Ivoire, représentée par Madame Dorothée Anzouan, Chef de Division RSE de ladite fondation, s’est félicitée de aboutissement du projet de formation de 1ère promotion de Data IA : « C’est une fierté pour MTN d’investir dans le capital humain afin de contribuer à l’épanouissement des jeunes et nous restons résolument engagée pour leur formation ainsi que leur insertion sociale, professionnelle et économique ».

Prenant la parole, le représentant de la seconde promotion de « Référents digitaux » au nom de ses camarades, a tenu à exprimer toute sa gratitude à MTN CI pour l’opportunité de formation et les équipements informatiques qui leur ont été gracieusement offerts et qui leur permettront d’avoir des emplois convenables.

Rappelons que ce projet de formation de la MTN Academy vise à contribuer et à apporter des réponses concrètes aux questions relatives au chômage et à l’insertion des jeunes. C’est pourquoi, la Fondation MTN en partenariat avec SIMPLON Côte d’Ivoire ont ouvert le 21 février 2019, cette première fabrique sociale des métiers du numérique. MTN Academy offre d’une part, une formation diplômante en développement Data Intelligence Artificielle et d’autre part en développement d'applications web/mobile ainsi qu’en entreprenariat digital à des jeunes en quête d’emplois.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l'Education, la Santé et de l’entreprenariat. Elle s’investit également dans des réalisations liées aux priorités nationales.

A propos de SIMPLON.CO

En 5 ans, Simplon.co a formé plus de 2000 personnes dont 60% de profils de niveau Bac ou inférieur et 30% de femmes avec un taux de sorties positives de 80% dans les 6 mois qui suivent la formation (emploi, création d’entreprise, reprise d’études). Simplon.co, le plus grand réseau français labellisé « Grande École du Numérique » en France avec plus de 42 “fabriques” (centres de formation) situées principalement dans les quartiers populaires, en ruralité et en Outre-mer, mais également en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, forme désormais plus de 1000 demandeurs d’emploi par an.