Rap Ivoire: L'incroyable exploit de Didi B du groupe Kiff no beat

Le rappeur ivoirien Didi B du groupe Kiff no beat a réussi un véritable exploit qui force l'admiration. Ce qu'il s'est passé vendredi au palais de la Culture de Treichville.

Didi B: ''ça m'a plu de faire ça la première fois en Côte d'Ivoire, surtout d'avoir osé''

Didi B est incontestablement l'une des grosses fiertés du groupe Kiff no beat, groupe révélé dans les années 2010, qui a régné sur le rap Ivoire pendant plus d'une décennie, et dont les 5 membres ont décidé de se lancer, depuis quelques années, dans des productions solo.

Chose qui réussit bien à Didi B qui a récemment rejoint le label du célèbre rappeur français, Booba. C'est donc sous le contrôle de ce dernier que le jeune rappeur ivoirien a annoncé la sortie d'un nouvel album intitulé ''Mojotrone 2''.

Un album qu'il a tenu à présenter à ses fans au palais de la Culture de Treichville, vendredi 27 mai, à travers un événement baptisé ''RELEASE PARTY''. Présenter son nouvel album dans la salle qui accueille les plus grands concerts en Côte d’Ivoire, tel est le défi que s'était lancé Didi b. Défi qu'il a valablement relevé puisque la salle Anoumanbo du palais de la Culture était archi comble.

C'est donc avec assez fierté que l'artiste a livré ses impressions au sortir de ce spectacle qui a vu la participation de plusieurs autres artistes ivoiriens.

" On a décidé d'être avant-gardiste avec l'équipe, surtout qu'en tant que rappeur, compétiteur et quelqu'un qui aime s'affirmer, ça m'a plu de faire ça la première fois en Côte d'Ivoire , surtout d'avoir osé. Même si on ne réussissait pas, ce n'était pas grave car on aurait montré la voie à suivre. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas seulement mon nouvel album qu'on a écouté mais c'est tout le rap Ivoire qui était présent. Même ceux avec qui j'étais en désaccord ont fait partie de ce spectacle inédit de présentation de mon album. C'était le rassemblement du rap Ivoire'', a confié Didi B à First Mag.

Puis d'ajouter: '' En vrai, faire le palais de la culture en concert, c'est quelque chose qu'on voit chaque année. Ce n'est pas nouveau (...) Il faut faire quelque chose de nouveau. Donc voici le but de cette RELEASE PARTY. On a voulu faire quelque chose de nouveau pour une sortie d'album au palais de la culture"