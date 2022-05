Humanitaire: La Côte d'Ivoire invite l’ UA à davantage de solidarité

La Ministre Belmonde DOGO de Côte d’Ivoire a pris part, vendredi 27 mai 2022 à Malabo, à la 15e session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA sur l’ Humanitaire où elle a délivré le message du président ivoirien Alassane Ouattara.

La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a délivré le message du Président Alassane Ouattara à la 15e Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine (UA) sur l’humanitaire et la Conférence des donateurs de l’institution, tenue ce vendredi 27 mai 2022 à Malabo, capitale de la Guinée Equatoriale. A cette rencontre, le patron de l’Exécutif ivoirien a chargé sa collaboratrice d’exprimer toutes ses félicitations à ses pairs pour l’initiative de la tenue de ce Sommet extraordinaire sur les questions humanitaires et la Conférence des donateurs de l’Union Africaine.

"La rencontre de ce jour nous donne l’occasion d’attirer l’attention de tous sur la nécessité de donner un nouvel élan à la réponse aux défis humanitaires auxquels notre continent demeure confronté depuis plusieurs décennies déjà", a déclaré d’emblée Belmonde Dogo au nom de son Président de la République, Alassane Ouattara.

En effet, selon la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, le Chef de l’Etat ivoirien, juge "la situation humanitaire en Afrique de plus en plus préoccupante, face aux crises récurrentes, aux menaces sécuritaires liées au terrorisme et aux effets pernicieux du réchauffement climatique et des pandémies".

"Force est de constater qu’en dépit de nos efforts communs, le nombre de migrants, de réfugiés, de déplacés internes et même d’apatrides ne cesse d’augmenter dans un contexte socioéconomique rendu encore plus difficile en raison de la pandémie de la covid-19", a également ajouté, la Ministre Belmonde DOGO, au nom du le Président Alassane Ouattara pour qui le Sommet de ce jour, est " l’expression de la solidarité africaine et de l’humanisme".

"Ces valeurs traduisent également la volonté de nos États à prendre les mesures nécessaires et courageuses afin de mettre fin aux images dégradantes des camps de réfugiés, de déplacés internes et de migrants africains refoulés sans humanité à certaines frontières", a-t-elle précisé

"Pour sa part, la Côte d’Ivoire, engagée aux côtés des autres États membres dans la lutte contre les fléaux sécuritaires qui minent le Continent, continuera d’assister dans des conditions de grande dignité les milliers de ressortissants de pays voisins confrontés au terrorisme, à l’instabilité politique et aux effets du réchauffement climatique", a révélé la Ministre Belmonde DOGO

Pour la vingtaine de chefs d’État, présents à Malabo, à l’occasion de ce double sommet de l’Union Africaine, pour examiner les maux qui minent l’Afrique et l’empêchent dans son avancement démocratique et dans la lutte contre le terrorisme. Le Chef de l’Etat ivoirien souhaite la validation du processus d’opérationnalisation de l'Agence Humanitaire Africaine (AHA) à l’occasion de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine de janvier 2023.

"L’opérationnalisation de cette Agence par l’Union Africaine permettra de coordonner l’ensemble des programmes nationaux de gestion des situations humanitaires", a indiqué Myss Belmonde Dogo, citant le Président Alassane Ouattara.

"Afin de garantir son efficacité et de traduire dans les faits, l’appropriation par notre continent de la réponse à l’urgence humanitaire, nous devons mobiliser davantage de ressources et de soutiens au niveau de notre continent", a-t-elle expliqué avant de conclure "Il n’y a pas d’alternative au moment où le monde mobilise de moins en moins de ressources pour faire face aux besoins humanitaires de l’Afrique".

"La convergence des crises alimentaire, sanitaire, énergétique et même sécuritaire au niveau mondial menace les progrès économiques et sociaux que nous avons réalisés au cours des dernières décennies. Nous devons donc appeler à davantage de solidarité au niveau mondial et à la préservation du multilatéralisme face à ces défis d’une ampleur sans précédent", a rapporté la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté.

Il faut rappeler que la Côte d’Ivoire a marqué sa solidarité par l’octroi d’un don initial de 2 millions de dollars US pour soutenir les actions de riposte de l’Union Africaine face aux défis.

Selon l’Union Africaine, environ 113 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Afrique dont 48 millions sont des réfugiés, des demandeurs d’asile et des déplacés internes.