Affectation des fonctionnaires dans les ministères : Ce qui change

Dans le cadre de l’ affectation des fonctionnaires dans les différents ministères, le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration annonce une commission de gestion. Vendredi 27 mai 2022, Anne Désirée Ouloto a procédé à l’installation de la Commission de gestion des affectations et des mises à disposition des fonctionnaires et agents de l’État dans les ministères.

Affectation des fonctionnaires : Anne Ouloto s’engage pour une gestion efficiente et optimale

Le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration est désormais dotée d’une Commission de gestion des affectations et des mises à disposition des fonctionnaires et agents de l’État dans les ministères. L’objectif est de mettre en place un outil d’aide à la décision vise à assurer une gestion efficiente et optimale des ressources humaines civiles de l’Etat.

Anne Ouloto veut ainsi répondre à la problématique de la planification des affectations et des mises à dispositions des fonctionnaires dans les ministères. Elle a donc œuvré à la création et à l’installation de la commission d’affectation et de mise à disposition des fonctionnaires.

Ce sont au total dix membres qui composent cette commission. Ils auront la responsabilité de veiller à une affectation efficiente des nouveaux fonctionnaires et organiser une bonne régulation des déplacements des fonctionnaires en poste d’un ministère à un autre, indique le ministère de la Fonction publique.

On apprend aussi que la création et l’installation de cette commission sont nées de la volonté de la ministre de la Fonction publique d’assurer une gestion des ressources humaines civiles de l’Etat, du recrutement à l’affectation, et d’avoir une parfaite maîtrise des mouvements de fonctionnaires dans les différents ministères.

Loa Adoh Daniel Junior, directeur de la Programmation et du contrôle des effectifs, a rappelé qu’au titre de l’année 2019, sur 16 127 nouveaux fonctionnaires affectés dans les ministères, 15 140 ont pris effectivement service et 974 sont en attente. Il a ajouté que sur 13 029 admis, 12 222 ont été affectés.

Anne Désirée Ouloto a invité les membres de la nouvelle commission à travailler en toute responsabilité, dans l’équité et la célérité. Elle leur a demandé de faire taire toutes les récriminations faites à la Fonction publique par les usagers sur la question des affectations. "Le fonctionnaire ne doit pas imposer à son employeur son choix de ministère", a-t-elle dit.

"L’une de vos missions premières est de veiller au déploiement équitable et rationnel des fonctionnaires dans tous les services administratifs, selon les besoins exprimés", a-t-elle renchéri.