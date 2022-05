FPI : Affi nomme Pierrette Bléhidé en remplacement de Jean Bonin

Le FPI (Front populaire ivoirien) a une nouvelle vice-presidente chargée de la communication et marketing. Un an après le départ de Jean Bonin Kouadio du parti à la rose, le maitre des lieux, Pascal Affi N’guessan s’est résolu à nommer Pierrette Bléhidé pour le remplacer.

FPI : Affi choisit Pierrette Bléhidé pour remplacer Jean Bonin

Pierrette Bléhidé est la toute nouvelle vice-présidente du FPI en charge de la communication et marketing. Pascal Affi N’guessan a porté son choix sur cette cadre de l’ouest du pays pour succéder à Jean Bonin Kouadio. Il faut rappeler qu’elle a été vice-présidente chargée du climat, de la biodiversité et du développement durable. Pierrette Bléhidé a aussi été vice-présidente, responsable des relations avec les partis politiques, les syndicats et les organisations de masse.

Il faut rappeler que cela fait un an que Jean Bonin Kouadio a quitté le navire FPI. Cet ancien proche du député de Bongouanou a décidé d’aller voir sous d’autres cieux. "Vice-président du Front populaire ivoirien ( FPI) en charge de la communication et du marketing politique, a présenté sa démission du FPI au président du parti pour des raisons de convenances personnelles, par correspondance en date du mardi 4 mai 2021, réceptionnée ce mercredi 05 mai 2021’’. Le président du parti dit avoir pris acte de cette démission, tout en réitérant ses remerciements à son vice-président démissionnaire ‘’pour les années de collaboration", avait-on appris dans un communiqué.

Depuis son départ du Front populaire ivoirien, Jean Bonin se montre très critique à l’égard de l’ancien président Laurent Gbagbo et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). Il a récemment affirmé que le parti du "Woody" de Mama n’a aucune chance de remporter l’élection présidentielle de 2025. "Le candidat du PPA-CI, quel qu’il soit n’aura aucune chance d’être au 2e tour", a-t-il déclaré dans une publication sur Facebook.