Boxe: Oly la machine a été cuisiné pendant 8 heures avant le combat

Après sa défaite, vendredi face à l'Anglais, Lyndon Knowles, le boxeur ivoirien, Oly la machine, a publié une vidéo dans laquelle il a révélé l'environnement dans lequel s'est déroulé ce combat.

Oly la machine: ''Je subis l'acharnement d'un groupe de personnes qui disent aimer le Muaythai ivoirien''

Oly la machine n’a pas pu décrocher la ceinture de champion du monde des poids lourds WBC de Muaythai ou boxe thaïlandaise. L’Ivoirien s’est incliné face au champion du monde en titre Lyndon Knowles, après 3 rounds, vendredi 27 mai, à la salle des spectacles Yelam's de Treichville. L'Anglais, numéro un mondial, conserve ainsi sa ceinture.

Au lendemain de sa défaite, Oly la machine s'est exprimé. Il a fait savoir que certaines personnes ont œuvré pour ne pas que ce combat se déroule dans de bonnes conditions.

''Ça fait des années que je subis l'acharnement, les attaques d'un groupe de personnes qui disent aimer le Muaythai ivoirien (...) Ma défaite hier, ce n'est pas pour la justifier, je n’enlève pas le mérite de la victoire à mon adversaire qui était le champion en titre. Il est 5 fois champion du monde et il a mérité sa victoire'', a indiqué Oly la machine.

'' J'ai fait ma préparation comme il le fallait. Çà été difficile. Quelques sponsors m'ont aidé. Des frères, des amis m'ont aidé, parce qu'on n'a pas les moyens pour faire les choses. On a pu s'entraîner comme il le fallait en France et on est revenu. A une semaine du combat, les attaques commencent. Assignation en justice depuis mardi, on se débrouille, on règle la situation. Le vendredi (jour du combat ), c'est la police qui arrive sur le site, parce qu'ils ont appris qu'il aura une manifestation pour interdire une compétition internationale qui est une vitrine pour faire briller les athlètes ivoiriens et la Côte d'Ivoire dans le monde. De 12 heures à 20 heures, on est en train de régler la situation. Moi athlète qui doit défendre le pays, à un titre mondial WBC qui est organisé pour la première fois en Afrique et en Côte d'Ivoire, j'étais sur le terrain en train de régler la situation parce que ma présence était requise. Quand les gens de ton propre pays te pose ce genre de problème, comment tu peux monter sur le ring et faire briller la Côte d'Ivoire face à un champion du monde. Je demande aux autorités compétentes de se pencher sur la Fédération de Muaythai de Côte d'Ivoire. Il faut assainir le milieu", s'est désolé le boxeur ivoirien.