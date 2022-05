Bingerville: 300 arbres plantés à la Cité Ital, le message aux autorités

Le Syndic de la Cité Ital située dans la commune de Bingerville, a initié, le samedi 28 mai 2022, une activité de planting d’arbres en vue de contribuer à l'amélioration de l’environnement de vie des habitants de la cité.

Ouattara Abdallah, président du Syndic de la Cité Ital de Bingerville: "On sent une déforestation au profit de l'agglomération"

À l'initiative du président du Syndic de la Cité Ital de Bingerville, Ouattara Abdallah, une séance de planting d’arbres, a eu lieu, samedi, dans ladite cité, en présence de Ibrahim Ben Bamba, Rapporteur général adjoint de la commission des affaires agricoles et domaniales du CESEC (Conseil économique, social, environnemental et culturel).

"Les arbres contribuent à la qualité de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est dans ce cadre que nous avons initié cette activité de planting d’arbres. Nous avons planté près de 300 arbres dans la cité Ital qui fait une superficie d’environ 10 hectares. L'objectif, c'est de donner un mot fort à nos enfants et petits-enfants, aux habitants de la cité Ital, pour dire que nous devons vivre avec les arbres, en respectant l'environnement", a déclaré Ouattara Abdallah.

Dénonçant une déforestation incontrôlée au profit de l'immobilier, le président du Syndic de la Cité Ital de Bingerville, a exhorté l'ensemble des Ivoiriens à être des défenseurs du couvert végétal.

"On sent une déforestation au profit de l'agglomération. Si nous n'avons plus d'arbres, cela peut agir sur la qualité de la vie. Donc, nous encourageons tout le monde à planter des arbres. Il y a les mêmes infrastructures qui existent ailleurs quand nous voyageons, mais qu'est-ce qui fait la beauté de ces grandes villes là ? Ce sont les arbres qui sont plantés un peu partout qui nous font dire que les conditions de vie sont meilleures. Nous pouvons réussir la même chose chez nous aussi", a espéré Ouattara Abdallah.

"Chacun, à son niveau, peut prendre l'initiative de planter des arbres"

Heureux de la forte mobilisation de l'ensemble des syndiqués, Anderson Assemian, responsable de l'environnement du Syndic, a insisté sur l'importance des arbres dans la vie des humains. "Planter un arbre, c'est respirer l'air pur; planter un arbre, c'est avoir une belle cité; planter un arbre, c'est donner la vie. Quand vous avez une belle verdure autour des habitations, il fait bon vivre. C'est pour cela que le président Abdallah, avec son comité, a initié cette activité. Ça été un succès car toute la cité s'est mobilisée comme un seul homme. C'est une satisfaction", s'est-il réjoui.

Pour David Fillon, expatrié français résident de la Cité Ital de Bingerville, cette initiative de planting d’arbres, est excellente à tous les niveaux. "Ça permet aux enfants de comprendre l'intérêt pour l'environnement, de s'intéresser à l'arbre qu'ils auront planté, à l'entretenir régulièrement. Ça donne une bonne image à la cité qui devient agréable à y vivre. Ça montre que chacun, à son niveau, peut prendre l'initiative de planter des arbres", a-t-il ajouté.

La commune de Bingerville est sous le feu des projecteurs, depuis quelques jours, après qu'un projet de création d'un complexe hôtelier sur le site de la Réserve Naturelle Partielle périurbaine de DahliaFleur, a été ébruité dans la presse. De nombreux Ivoiriens ont marqué leur opposition à toute "opération de déboisement et de déforestation de plus de 100 hectares de forêts naturelles, pour le remplacer par de la pierre".