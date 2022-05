Affaire KS Bloom, Maahlox : "Arrêtez de salir le nom du Cameroun"

L'affaire KS Bloom cristallise actuellement l'actualité sur la toile. Partis pour un concert au Cameroun, le jeune chanteur ivoirien et son staff sont bloqués au pays de Paul Biya. Maahlox Le Vibeur n'a pas voulu garder le silence.

Ce que Maahlox pense de l' affaire KS Bloom

Tout est compliqué pour KS Bloom, de son vrai nom Souleymane Kader Koné. L'artiste-chanteur ivoirien est bloqué au Cameroun alors qu'il devait se produire dans ce pays pour un spectacle. Malheureusement, les choses ne se sont passées comme prévu. "Nous avons été contactés pour un concert au Cameroun. Nous sommes arrivés le jour J. On nous réveille pour une conférence de presse ... Une fois à la conférence de presse, on nous informe que Indira sera là; on finit de confirmer la conférence sans avoir reçu la totalité du cachet. À midi, on veut aller pour la balance, rien n'est prêt. Je contacte l'une des artistes, qui m'informe à son tour qu'elle ne sera pas là, car elle ne s'est pas entendue avec les organisateurs, alors que pendant la conférence, ils nous avaient confirmé qu'elle serait là", a expliqué l'auteur de la chanson "C'est Dieu".

KS Bloom a révélé que les promoteurs du spectacle ont également empoché la somme de 500 000 francs CFA auprès d'une église de Vase d'honneur sous prétexte qu'il devait y faire une prestation artistique. Un membre du staff managérial a même été interpellé par la gendarmerie nationale du Cameroun et les affaires de la délégation ont été confisquées.

L' affaire KS Bloom a fait réagir Maahlox, un chanteur d'origine camerounaise. "Des fois il faut arrêtez avec vos conneries là hein ? Si vous n'êtes pas capable d'organiser un concert il faut avoir l'humilité de reconnaître votre manque de professionnalisme et assumer vos échecs, vous donner une seconde chance en espérant faire mieux un autre jour c'est ça le showbiz", a martelé l'artiste.

Il a appelé les promoteurs à laisser KS Bloom "rentrer chez lui en paix". "Tout le monde au Cameroun sait que ce qui vous arrive n'est en aucun cas la faute de cet artiste, mais la plutôt la votre vous avez échoué et lui il a fait tout ce qu'il a pu pour sauver son nom et il a totalement raison il n'a pas signé pour être humilié donc fichez lui a paix. Arrêtez de salir le nom du Cameroun et reconnaissez que vous êtes tout simplement nul un point c'est tout", a-t-il martelé.