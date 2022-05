FIF- Idriss Diallo prévient: "Nous n’avons pas de baguette magique..."

Invité à une émission sur TV5, le président de la Fif, Yacine Idriss Diallo, s’est prononcé sur le choix du nouveau sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Jean Louis Gasset. Il a également dévoilé ses solutions pour résoudre les problèmes de la Ligue amateur de football.

FIF: Voici comment Yacine Idriss Diallo veut résoudre les problèmes de la Ligue Amateur

En mission en France, le président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Yacine Idriss Diallo, a été invité à une émission sur TV5 Monde. Le patron du football ivoirien s’est prononcé sur les inquiétudes de plusieurs observateurs autour de la nomination du nouveau sélectionneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Jean Louis Gasset.

‘’ Il y a beaucoup d’attentes parce que le football ivoirien traverse une période relativement compliquée. Les attentes sont énormes, mais nous sommes lucides et objectifs. Les élections à la tête de la Fédération, ont eu lieu le 23 avril, j’ai pris fonction le 4 mai, il n’y a pas un mois, et on se trouve là devant une obligation de date Fifa à laquelle on doit répondre. Donc le sélectionneur était une priorité. On a mis en place un processus pour le recruter‘’, a soutenu Idriss Diallo.

Puis d’ajouter : ‘’Il ne peut que travailler sur la base des pionniers des dernières compétitions. Donc je crois que c’est sur ça qu’il s’est appuyé pour faire sa liste… Je pense que la liste qu’il a donnée, regorge des joueurs qu’ils estiment être aptes pour représenter la Côte d’Ivoire‘’.

Le président de la Fif s’est également prononcé sur la situation précaire du football ivoirien, plus particulièrement la Ligue amateur où nous avons plus de 400 clubs amateurs qui sont confrontés au manque d’équipements et d’infrastructures sportives en bon état, au manque de championnat de jeunes et de subventions.

‘’Il y a beaucoup de problèmes. C’est un constat réel et objectif, c’est une des raisons qui nous ont poussé à être candidat justement. Il est clair que nous n’avons pas de baguette magique pour résoudre tout ça, mais nous avons une approche qui est tout simplement rationnelle. On va déjà commencer à réactiver ce qu’on appelle les ligues de football dans les 12 régions de Côte d’Ivoire. On va leur donner les moyens pour organiser les compétitions de jeunes dans les différentes régions. Nous espérons, dès le mois de septembre. Avec le monde amateur, mener une discussion pour trouver une formule par rapport à leur représentativité au sein de l’Assemblée générale de la Fif. Ce qui est un problème réel. Et puis, grâce à l’opportunité que nous donne le pays, avec la Can 2023, on va avoir la chance d’avoir de nouvelles infrastructures sportives que nous allons avoir la chance d’utiliser pour la pratique du football. Et nous avons obtenu l’accord de principe de nos autorités de nous accompagner dans (…) la réalisation d’un certain nombre infrastructures dans les zones où il n’y en a pas. On pourrait avoir des compétitions de jeunes filles et les jeunes gens à partir de l’âge de 13 ans …‘’, a poursuivi Idriss Diallo.