Examens à grand tirage : Les conseils de Mariatou Koné aux candidats

À l'approche de la fin de l'année scolaire, Mariatou Koné a procédé au lancement officiel des examens à grand tirage le lundi 30 mai 2022. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux candidats.

Mariatou Koné : "J'en appelle à la responsabilité de tous"

Lundi 30 mai 2022, Mariatou Koné a officiellement lancé les examens scolaires à grand tirage, notamment le CEPE (Certificat d'études primaires élémentaires), le BEPC (Brevet d'études du premier cycle) et le baccalauréat. Selon une information publiée sur le site officiel du gouvernement, ce sont au total 1 582 346 candidats qui prendront part aux examens dans 4 013 centres de composition sur le territoire national.

Les épreuves orales du CEPE auront lieu du 8 au 11 juin 2022 quand les épreuves écrites se tiendront du 13 au 17 juin. On note que 703 948 candidats répartis dans 2 613 centres frapperont aux portes du collège. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation précise que les épreuves orales du BEPC sont prévues du 8 au 11 juin 2022. Quant aux épreuves écrites, elles sont attendues du 13 au 17 juin 2022.

Au niveau du baccalauréat technique, les candidats prendront part aux épreuves orales et pratiques du 21 juin au 1er juillet 2022. Les candidats au baccalauréat artistique sont convoqués du 27 juin au 1er juillet 2022 alors que le baccalauréat général est prévu du 28 juin au 1er juillet. Les épreuves écrites du baccalauréat auront lieu du 4 au 8 juillet 2022.

Il faut noter que 547 831 candidats des classes de 3e dont 533 608 candidats au BEPC et 14 223 candidats au test d'orientation en classe de seconde composent dans 875 centres et enfin pour le baccalauréat 330 567 candidats seront dans 525 centres. Les résultats du CEPE seront connus le 21 juin 2022. Les admis au BEPC seront connus le 5 juillet et les résultats du bac seront proclamés le 25 juillet 2022.

Pour sa part, Mariatou Koné a demandé aux candidats de s'éloigner de la tricherie. Je compte sur toute la communauté éducative afin que la session 2022 se déroule normalement. J'en appelle à la responsabilité de tous. Nos examens scolaires doivent être marqués du sceau de professionnalisme, de la transparence, de l'équité et de probité. J'en appelle à l'honneur et à la dignité de chacun", a dit la patronne de l'école ivoirienne. La ministre a exhorté les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes.