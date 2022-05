Le Ministre Amadou Coulibaly s’engage au développement des TIC

La journée du lundi a été marquée par la visite du Ministre Amadou Coulibaly qui a montré sa détermination à soutenir les TIC en Côte d’Ivoire.

Le Ministre de la Communication et de l’économie numérique s'engage à soutenir les TIC

Le ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Amadou Coulibaly, s’est engagé lundi 30 mai 2022, à soutenir le secteur des Technologies de l’information et de la communication (TIC), lors d’une visite effectuée à l’Agence nationale du service universel des télécommunications-TIC (ANSUT) à Abidjan Cocody.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la tournée qu’il entreprend dans les sociétés placées sous sa tutelle, suite à la formation du gouvernement du 20 avril 2022.

“Je voudrais vous assurer de ma détermination à relever avec vous, les différents challenges qui s’imposent à l’ANSUT et à contribuer au redémarrage et à la réalisation des projets prioritaires de la Côte d’Ivoire dont vous avez la charge”, a déclaré M. Coulibaly, en réponse au délégué du personnel, Coulibaly Gervais qui a relevé quelques difficultés, notamment la dégradation de l’environnement de travail, le manque de profil de carrière et les cotisations sociales impayées depuis 2018.

Pour le bon fonctionnement de l’Agence, le ministre ambitionne de réaliser le projet d’appui au renforcement de l’administration électronique (PARAE), l’opérationnalisation de réseau national haut débit du backbone national (RNHD), l’extension du réseau national haut débit de 7 000 km à 13 000 km, selon les objectif de la stratégie nationale du numérique adoptée par le gouvernement en décembre 2021, afin d’accélérer la pénétration du haut débit en zones rurales et la data center.

“Comme je vous l’ai souvent indiqué, vous trouverez en moi un partenaire tout désigné pour créer les conditions de votre motivation”, a-t-il promis à l’ensemble du personnel. Il les a exhortés à la rigueur et au travail afin d’améliorer la performance de cette importante structure de l’écosystème des TIC en Côte d’Ivoire.

Le directeur général de l’ANSUT, Gilles Philippe Beugré a dit avoir bien perçu le message du ministre, qui selon lui, permettra de relever les défis aussi bien au niveau structurel qu’opérationnel.

“Nous vous assurons de notre total engagement à vos côtés pour la continuité et la réussite de votre mission. Votre présence est la preuve que notre tutelle est pleinement disposée à nous accompagner aussi bien, dans l’amélioration des conditions de travail que dans la redynamisation de notre agence et cela ne sera possible qu’avec notre engagement et notre détermination à relever les défis qui sont les nôtres”, a spécifié M. Beugré,

Il a exhorté le personnel à conjuguer leur effort pour un seul et même objectif de faire de l’ANSUT une agence moderne, performante et au service du développement de l’économie numérique de la Côte d’Ivoire.

Il a également demandé à ses collaborateurs de cultiver la patience et d’avoir confiance à leur hiérarchie, parce qu’ils sont sur la bonne voie, celle “de travailler de façon acharnée pour redonner à l’agence sa place prépondérante dans le paysage africain et de l’Économie numérique et enfin une référence de la sous-région”.

L’ANSUT a été créée par l’ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012, avec entre autres missions, d’apporter aux citoyens, entreprises et administrations un service universel de télécommunications et de contribuer au développement des TIC en Côte d’Ivoire.

Elle a aussi pour mission de faire de la Côte d’Ivoire, un utilisateur modèle des TIC et contribuer au développement d’une administration électronique, d’assurer l’accès universel aux TIC et être un moteur du développement numérique du pays.